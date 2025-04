Womad 2022: Esta es la música que sonará en la jornada del sábado

María Fernández Cáceres Viernes, 6 de mayo 2022 | Actualizado 07/05/2022 13:44h. Comenta Compartir

Siete conciertos para la jornada del sábado en el Womad. Hoy actúan en la Plaza Mayor Pacombo Latino, Cool Up & The Sherlock Horns, J. P. Bimeni & The Black Belts, Baiuca (Live Band A/V Show) y Ana Tijoux, mientras que en el escenario de San Jorge tocarán Liraz y Theon Cross.

El festival se extiende hasta el domingo. Este sábado es la última jornada con conciertos pero además, hay talleres dirigidos a adultos y niños, cine, cuentacuentos, mercado global y pasacalles. Consulta el programa completo de Womad 2022.

18.45 Extremadura/España Pacombo Latino

Creado en 2009 en Extremadura, se trata de un proyecto con artistas procedentes de distintos ámbitos y que se unen para crear fusión afro-cubana con elementos del jazz. El grupo está compuesto por Carlitos Guillén (percusionista), Tomás Alegre (contrabajo), Yoandys Pacheco (batería), Javier Fernández (clarinete y saxofón), Hugo J. Díaz (piano y arreglos), Gerson Ferrer (trombón) y Santiago Yañez (trombón). Como colaboradores están Yuliesky González (trompeta), David Taboada (trombón), Juan F. Chaves (trompeta) y Diego Carretero (saxofón).

19,40 Extremadura/España Cool Up & The Sherlock Horns

El sello independiente Cool Up Records se dedica a la promoción de la música reggae. Ha producido seis discos de vinilo y decenas de singles en formato digital junto a artistas nacionales e internacionales. Además, destaca por sus espectáculos en directo, con un formato basado en sus propias producciones que incluye cantante o dj y la sección de metales oficial del sello The Sherlock Horns.

21,00 Burundi J. P. Bimeni & The Black Belts

J. P. Bimeni es un artista de Burundi afincado en el Reino Unido. Ha cimentado su carrera en el mundo del soul, con formación autodidacta y con dos discos junto a la banda madrileña The Black Belts: 'Free me' y 'Give me hope'. En el último, osicla enter la motown clásica de los sesenta y el soul, la psicodelia y el afrofunk inspirado en Stax, según resalta la organización.

22,00 Israel /España Liraz

Liraz es una cantante, compositora y actriz israelí. Tiene dos álbumes: 'Naz' y 'Zan'. Para este último, colaboró a través de internet con compositores y músicos de Irán. La música se puede etiquetar como electro-pop Su familia se marchó de Irán a Israel en la década de los setenta y aunque ella es iraní, siempre ha tenido una ligazón con la cultura iraní y de hecho, en el segundo álbum desgrana las historias de Irán que sus padres le contaron cuando era niña. Como actriz ha participado en papeles secundarios de cuatro películas, la última 'Caza a la espía'.

23.00 España Baiuca (Live Band A/V Show)

La organización define a Baiuca (Live Band A/V Show) como el «proyecto revelación de folktrónica en el mundo». El fundador de Baiuca, Alejandro Guillán, mezcla el folclore gallego y la electrónica contemporánea, de modo que utiliza máquinas como el secuenciador o el sintetizador, y las mezcla con instrumentos tradicionales gallegos, como cunchas, ocarinas o diferentes flautas. Ha publicado el EP 'Misturas' y los álbumes 'Solpor' y 'Embruxo'.

00,00 Reino Unido Theon Cross

Theon Cross es un músico británico que ha redefinido la tuba, usando el instrumento y sus subsonidos graves, medios y agudos para viajar a través de estilos y géneros internacionales desde una arraigada herencia afro-caribeña. Su primer disco se titula 'Aspiration', luego publicó 'Fyah', que llegó al número 1 en la lista de jazz del Reino Unido, y su álbum más reciente es 'Intra-I'.

01,00 Chile Ana Tijoux

Compositora y cantante chilena, la música de Ana Tijoux es un hip-hop colorido y fusionado con otros estilos de gran sensibilidad político y social. Tiene cuatro álbumes ('Kaos', '1977', 'La bala' y 'Vengo') y está a punto de publicar su quinto trabajo. Anteriormente con el grupo Makiza lanzó tres discos de estudio. En sus letras denuncia la violencia machista y la desigualdad entre géneros. En 2014 recibió un Grammy Latino, por la canción Universos paralelos, en la que colaboró con Jorge Drexler.

