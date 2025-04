«Cáceres tiene que valorar mucho un festival como Womad»

Hay un momento álgido para Dania Dévora Womad tras Womad. Cuando arrancan los acordes del primer concierto en la Plaza Mayor se le eriza ... el vello, porque todo empieza. Ese fogonazo de emoción volverá este jueves cuando se suba al escenario principal el grupo extremeño Shoul & Libra Loggia a las ocho de la tarde. Dévora, directora de este festival desde hace 20 años, no para estos días para poner en marcha un Womad detenido por la pandemia durante dos ediciones y cuyo cartel se ha presentado 'in extremis', cinco días antes de que se inicie un programa en el que brilla la artista chilena Ana Tijoux y la iraní Liraz, además de propuestas como el dúo Tarta Relena y un buen puñado de formaciones africanas como Dobet Gnahoré o Les Amazones D´Afrique, además de pinceladas locales como Los niños de los ojos rojos.

–¿Ha sentido durante este tiempo que Womad peligraba?

–No, nunca tuve esa sensación, llámame inconsciente. Sí he tenido la sensación de sobresalto continuo porque los cambios burocráticos en la contratación nos pillaron con el paso cambiado. Hemos tenido dos frentes abiertos: uno era la evolución de la pandemia y otro el proceso que ha nos ha llevado hacer el contrato, cuatro meses prácticamente. Pero siempre hemos trabajado hacia adelante.

–¿El hecho de no haber podido cerrar el cartel antes afectará para mal a la difusión y al público?

–Eso nunca se sabe, es un festival gratuito. La gente lo único que prevé es organizarse para poder estar en esas fechas y las fechas las anunciamos con tiempo. Womad tiene un prestigio internacional de 40 años, hay gente que viene a disfrutar de Womad como concepto y como valores y a descubrir artistas. El objetivo que teníamos era poder dar el titular de que Womad Cáceres se celebra.

–¿Qué le parece esa petición del alcalde al público para que no se haga botellón?

–Yo sufro y padezco el botellón, apelo al civismo, que no está reñido en absoluto con la diversión y con la cultura. El alcalde lo definió muy bien: es más concienciar que prohibir y en esa labor se está. Nosotros aspiramos a que el festival se disfrute, que el público disfrute los 27 artistas, esa es la satisfacción que nos queda.

–Hay otra especie de mantra local sobre el precio de Womad, se tilda de caro, con una inversión de 420.000 euros. ¿Cree que es así?

–Womad tiene una transparencia absoluta. Cuesta lo que cuesta y se muestra lo que hacemos, yo ahí no quiero entrar. No sé si hay alguna parte interesada que quiere poner el foco ahí, pero desde nuestro punto de vista es algo que no se sostiene.

Larga duración

–¿Siente el respaldo de las instituciones?

–Tenemos una gran relación con el Consorcio Gran Teatro, con la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. De no haber esa implicación no estaríamos celebrando esta edición, este 30 aniversario. Flaco favor hacemos si no valoramos lo que tenemos, hay que valorarlo y mucho, es un festival que sale del dinero público y que es gratis. Cuando se dice que es caro parece que está cuestionado, y yo no tengo la sensación de que el festival esté cuestionado. Hay más de media docena de ciudades de nuestro país que quieren ser sede Womad. Womad ha apostado por tener su sede aquí y es una continuidad que solo ha sido frustrada por algo tan extraordinario como una pandemia, pero hemos sido fieles a la ciudad porque la ciudad también ha sido fiel a Womad.

–Como toda relación de larga duración también hay cierto desgaste y gente a la que le parece que se ha caído en la rutina. ¿Cómo se puede renovar la ilusión?

–Todo festival en directo tiene que tener vigor, si no no tiene sentido, no puede estar en una repetición. En el transcurso del tiempo hemos ido buscando nuevos públicos que han respondido.

–En la presentación del pasado viernes definió el cartel de este Womad como feminista y ecléctico. ¿Se parte de unos principios antes de confeccionar el cartel o se escoge entre lo que hay disponible?

–Haríamos muy mal nuestro trabajo si eligiéramos los artistas que están disponibles, nosotros tenemos un criterio, vamos a por él. El cartel artístico aspira a tener la máxima brillantez para cada una de las ediciones.

–¿Cuáles son sus momentos favoritos en el festival?

–El momento en el que empiezan los primeros acordes en la Plaza Mayor a mí me conmueve, pero también me conmueve la acción que empezamos hace siete años en los centros de mayores, 'Mundo de palabras', que continúa.