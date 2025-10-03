La ampliación del nuevo saneamiento de Cáceres obliga a más expropiaciones de suelo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto un nuevo proceso de información pública relativo al proyecto de construcción de ... la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) El Marco, en Cáceres. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se centra en las nuevas expropiaciones de suelo a las que obliga la ampliación de los terrenos afectados por las modificaciones introducidas en el diseño definitivo de la planta, entre ellas la construcción de una planta fotovoltaica.

La actuación se enmarca en el programa de saneamiento y depuración de la ciudad de Cáceres, cofinanciado con fondos Feder 2021-2027. La gestión corresponde a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que desde 2022 impulsa las distintas fases del proyecto. La inversión total, con IVA incluido, ronda los 121 millones de euros.

El anteproyecto inicial, redactado en 2015, ya preveía la remodelación del sistema de saneamiento, la ampliación de la depuradora existente y otras obras asociadas. Tras superar el trámite de información pública en 2017 y obtener la Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2019, se elaboró un proyecto constructivo más detallado, adjudicado en 2023 a una unión temporal de empresas formada por Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Estudio de Ingeniería Civil y Medios Técnicos Extremeños.

El diseño actual incluye varias diferencias respecto al anteproyecto. En primer lugar, la línea de agua pasa de cuatro a cinco etapas de fangos activos tipo Bardenpho, con la incorporación de un tratamiento terciario de microfiltración y desinfección que permitirá, si así se decide en el futuro, la reutilización de agua regenerada por parte del Ayuntamiento de Cáceres. También se reserva espacio para un tratamiento cuaternario destinado a la eliminación de microcontaminantes, en aplicación de la Directiva europea 2024/3019.

Otra novedad destacada es la inclusión de un parque solar fotovoltaico compuesto por 3.248 paneles de 615 vatios cada uno, que ocupará alrededor de 1,5 hectáreas. Esta instalación complementará la energía procedente de la cogeneración de biogás con el objetivo de que al menos el 65% del consumo anual de la planta provenga de fuentes renovables, en cumplimiento de los requisitos europeos.

Casi 35.000 metros más

El conjunto de estas modificaciones ha incrementado la superficie de implantación del proyecto, que pasa de los 56.128 metros cuadrados previstos en el anteproyecto de 2015 a 91.074 metros cuadrados en el proyecto definitivo. Este aumento obliga a una nueva exposición pública para identificar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

En el anexo publicado en el BOE figuran parcelas de titularidad pública —pertenecientes a la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo—, así como terrenos propiedad de sociedades privadas como Telesol SA, Broneg SA y Gestión y Obras Nadir SL, y varios titulares particulares. Las afecciones se reparten entre ocupaciones temporales, servidumbres y expropiaciones.

El expediente estará disponible durante veinte días hábiles en la sede de la Dirección General del Agua en Madrid, en las oficinas de Acuaes y en el portal web del Ministerio. En ese plazo, los interesados podrán presentar alegaciones.

Este trámite no afecta a la obra que ya se encuentra en ejecución desde el pasado mes de junio. Se trata de la primera fase del proyecto, centrada en la renovación del colector Universidad. El contrato, adjudicado en enero a la empresa Adiante Infraestructuras por 3.037.951 euros y formalizado en febrero, tiene un plazo de ejecución de once meses. Los trabajos, dirigidos por Acuaes, comenzaron con el movimiento general de tierras y las excavaciones en zanja en el entorno del campus universitario. El objetivo es sustituir 1.755 metros del colector para mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales en esa zona de la ciudad.

Con este nuevo anuncio en el Boletín Oficial del Estado se completa el marco administrativo necesario para que la ampliación de la EDAR El Marco pueda ejecutarse conforme a las exigencias actuales en materia de depuración y gestión energética. La publicación permite dar transparencia al proceso y garantizar que los propietarios de los terrenos afectados por las modificaciones del proyecto tengan la posibilidad de revisar la documentación y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El programa de saneamiento y depuración de Cáceres se compone de varias actuaciones. La más avanzada es la renovación del colector Universidad, ya en marcha, mientras que la construcción de la nueva EDAR y sus instalaciones asociadas, incluida la planta solar fotovoltaica, se encuentra en fase administrativa previa. Una vez concluidos estos procesos, la ciudad contará con un sistema de saneamiento dimensionado para responder a las necesidades actuales y futuras, en línea con la normativa europea sobre vertidos, reutilización del agua y eficiencia energética.