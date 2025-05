Alfonso Goizueta: «Aprecio mucho las críticas, pero las que van a lo personal, ni las leo»

La entrega de los premios Planeta es una de esas tradiciones literarias que, invariablemente y pese a llegar puntual y casi rutinariamente cada 15 de ... octubre desde hace 52 años, siempre esconde alguna sorpresa. Una de las de este año, en la que resultó ganadora la periodista Sonsoles Ónega con su novela 'Las hijas de la criada', fue la juventud del finalista, Alfonso Goizueta, nacido en Madrid en 1999. Doctor en Relaciones Internacionales por el King's College London y licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por la misma universidad lo suyo con la escritura es casi de nacimiento. Con 17 años, la edad en la que la mayoría está lidiando con el pavo de la adolescencia, él publicó su primer libro. Siete después este enamorado del mundo antiguo ya ha escrito cinco. Goizueta presenta la novela histórica 'La sangre del padre' el próximo jueves 11 a las 19.30 en el chalé de los Málaga, sede de Cajalmendralejo, en un acto organizado por el Aula de Cultura HOY.

–Uno de los aspectos que más se destacaron al ganar usted el premio Planeta fue su edad. ¿Ha sufrido edadismo o le gusta que se subraye el valor de los jóvenes?

–No, en absoluto. Me presenté con seudónimo, nadie conocía mi identidad, no pudo haber ningún tipo de prejuicio. Fue una sorpresa para el jurado cuando al subir al escenario vieron mi edad, me confesaron después que hubieran apostado que fuera un autor mayor, ¡muy mayor!, el que estaba detrás. No considero que la edad sea un valor ni un problema. Sí que me gusta haber hecho visible que los jóvenes también podemos conseguir lo que nos propongamos.

–Pertenece a la generación Z, cuyos integrantes son, según nos dicen, nativos digitales y con miedo a un futuro muy diferente al de los padres (boomers o generación X). ¿Se siente parte de esta generación?

–Soy muy poco dado a poner etiquetas y nombres, también con las generaciones. No me considero parte de nada más que de mí mismo, ni me rijo por el estereotipo generacional ni quiero que me rijan por él. Cada uno es los años que tiene por delante y lo que hace con ellos, no el año en el que nació. Son formas de querer colectivizar, esta vez usando la edad como unidad de medida. Ininteresante ser Z o boomer o X. Yo soy Alfonso Goizueta y soy lo que aconteció entre 1999 y el día que me muera.

«Quería encontrar al ser humano detrás del personaje histórico, detrás de la biografía»

«No me considero parte de una generación, cada uno es los años que tiene por delante»

–¿Cómo le ven sus amigos? Usted ha alcanzado una meta que solo algunos alcanzan y ya pasados los 40 o los 50 años...

–Tengo la suerte de tener unos amigos que siempre me han animado y apoyado, sabiendo que yo tenía una profesión y una vocación un poco más extraña que la del resto. Se alegran muchísimo por mí, celebran el éxito conmigo.

Profesora

–Lo que no es muy corriente es que un joven de 17 años escriba un ensayo de cientos de páginas como le sucedió a usted. ¿Qué le ha incitado a escribir?

–Soy un enamorado de las humanidades por mis profesores, en concreto por aquella profesora de primaria que comenzaba las clases leyéndonos un cuento de la mitología griega. Aquello despertó una vocación en mí y desde entonces persistí en ese camino.

–¿Por qué eligió Alejandro Magno para su novela? ¿Qué le gusta de este personaje y qué rechaza?

–Era un personaje que me fascinaba, aun antes de empezar a escribir sobre él. El haber conseguido cambiar el mundo de la forma en la que lo cambió en tan poco tiempo era algo que me impresionaba. El tema de la edad es el que me hermana a él: la sangre del padre es la novela de un joven (Alejandro) contada por otro joven (Alfonso). Quería encontrar al ser humano detrás del personaje histórico, detrás de la biografía que todos conocemos. En él, como en todos los hombres, encuentras cosas que te enamoran, como su fiereza, su determinación, y otras que rechazas, como su locura, su ambición desmesurada también, su traición a los amigos…

–Se ha enfrentado ya a todo tipo de críticas. ¿Cómo las lleva?

–Las críticas constructivas las aprecio mucho porque escribir, como todo, es cuestión de aprender. Pero en general están siendo muy positivas, la novela ha tenido muy buena recepción. Las críticas negativas, las que van a lo personal o trasciende la esfera de la novela ni las miro.

–¿Qué le ha aportado el Planeta?

–Me ha cambiado la vida. Me permite hacer de mi pasión mi profesión; es una enorme suerte. Ha conseguido además que la novela llegue a tantísimos lectores en España y América del Sur…estoy todavía apabullado por la fuerza del premio.

–¿Cuál es la lectura de la novela? ¿Es una reflexión sobre el poder?

–Es uno de los temas centrales sin duda: el coste que tiene el poder absoluto. Alejandro empieza teniendo ideales nobles cuando sale de Macedonia pero el oriente y el poder absoluto de los persas se lo va comiendo hasta convertirlo en un tirano como los que había querido derrotar. Y también hay una reflexión sobre el precio del poder, cómo Alejandro abandona el amor, se abandona a sí mismo por seguir adelante.

–¿Hay algún paralelismo respecto a la forma en que se ejerce el poder actualmente?

–La historia del hombre es la historia de su lucha por el poder. La novela refleja un momento concreto de la historia pero el lector desde luego encontrará un eco del pasado en nuestro presente. Cambian los métodos y los útiles de esa lucha pero sigue siendo la misma, igual de descarnada.

–¿Qué ingredientes autobiográficos tiene 'La sangre del padre'?

–Todos. Uno no puede desinhibirse cuando escribe. Cada personaje tiene algo de mí, de mi experiencia con la vida, el amor, la lealtad, la amistad, la angustia… Esa era la gracia de la novela: estos personajes, aun del siglo IV antes de Cristo, sienten y padecen como cualquier hombre.

–¿Cómo le gustaría que se le leyera la novela?

–Disfrutándola, dejándose transportar en el viaje de Alejandro por el oriente y estando allí, con él, crecer con él y con el resto de personajes; así al menos fue como la escribí yo.

–¿Conoce Extremadura? ¿Qué le sugieren estas tierras?

–Muchísimo, desde los ocho años que me llevaron mis padres a Mérida. Es una tierra que tiene la esencia de España misma en su paisaje y en su gente. Es una novela en sí misma, una bellísima novela.