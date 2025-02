Alfonso Goizueta, el finalista más joven del Planeta

Hace una semana que Alfonso Goizueta (Madrid, 1999) se ha doctorado en Relaciones Internacionales. A punto de cumplir 24 años, se ha convertido en el finalista más joven del Planeta, con 'La sangre del padre', su biografía novelada sobre Alejandro Magno. «Fue pionero en el ... uso de la propaganda que acabó cayendo en la tiranía que quería derrocar», plantea este licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por el King's College. Es el precoz autor de 'Los últimos gobernantes de Castilla', acerca de los orígenes históricos de la unidad española en los siglos XV y XVI, del ensayo 'Limitando el poder 1871-1939', una historia de la diplomacia occidental desde la unificación alemana a la invasión de Polonia, y del la novela 'Corazón de deidades', autopublicada con 17 años.

-¿Por qué Alejandro Magno es uno de los personajes más atractivos de la Historia?

-Por su gesta es irrepetible. Conquistar medio mundo en diez años, que fue lo que hizo, y fundar el helenismo no está al alcance de casi nadie. Hay pocas fechas marcadas a fuego en la Historia, y una de ellas es el comienzo del helenismo en el 323 a la muerte de Alejandro Magno. Nos lega un mundo completamente distinto al que lo vio nacer.

-¿La gran sombra de Alejandro Magno?

-La tiranía. Sale de Grecia queriendo librar al mundo del yugo de los persas y al final adopta las costumbres que él fue a derrocar. Acaba casi convertida en un tirano.

-Cómo aborda en la novela el mito sobre su homosexualidad.

-El amor de Alejandro Magno es Hefestión, aunque los historiadores difieren. Está enamorado de él y tienen una relación carnal y de amor, pero va más allá de eso. Era su compañero de viaje vital. Eso es lo que cuenta mi novela. Pero Alejandro también tenía relaciones con mujeres y uno de los temas fundamentales de la novela es la sucesión.

-¿Plantea alguna tesis sobre la tumba de Alejandro?

-No voy a destripar la novela, pero se cierra con una referencia a una de las posibles tumbas de Alejandro. Pero no sé si me dejaron excavar en ese enclave.

-¿Tiene agente literario?

-Sí. Pablo Alvarez. Me animó a presentarme al Planeta. Y ha sonado la flauta y estoy entre anonadado, abrumado y emocionado. Presentarse era como tirar monedas a un pozo.

-¿Qué escritor le hizo escritor?

-Gabriel García Márquez. Leí 'Cien años de soledad' con 16 años. Me fascinó y me impulsó a escribir. Mi libro es realismo mitológico. Alejandro está tan perdido en el tiempo y son tan tramposas las fuentes y se confunde tanto la leyenda con la mitología, que se crea una frontera muy porosa en la cabe la ficción. Eso es perfecto.