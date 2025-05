El alcalde de Cáceres pidió que el audio sobre la oposición de la Policía Local se entregase a la Fiscalía

«Planteé que se consiguiese ese audio y se pusiese a disposición de la Fiscalía. Pero como ya estaba en la Fiscalía lo que hemos ... hecho es colaborar». En estos términos se ha pronunciado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, sobre las supuestas filtraciones en la oposición a la Policía Local en la que se convocaban ocho plazas pendientes de cobertura en la plantilla mediante el turno libre.

Salaya admite, como ya avanzó también el concejal de Recursos Humanos, que no ha llegado a escuchar el audio en el que supuestamente se daban recomendaciones sobre los temas que podrían entrar en el examen. «Tuvimos conocimiento de esta situación y nos llegó por CSIF», resalta el regidor. Fue ese sindicato el que acudió con el documento a la Fiscalía con el fin de esclarecer lo ocurrido y valorar si había una posible ilegalidad. En todo caso, como recuerda Salaya, fue el tribunal examinador el que a la vista de la situiación optó por seguir adelante con el proceso de selección.

«No hemos escuchado esos audios. No porque no hayamos querido tenerlos sino porque no se nos han enviado», resume.

Luis Salaya, en una comparecencia ante los medios, ha insistido en que fue el tribunal el que optó por continuar. «Allí no está el equipo de Gobierno ni toma decisiones», aclara.

«Se optó por esperar a la investigación de la Fiscalía y colaborar plenamente con ella en lo que podamos aportar. Y ya digo que será poco porque no somos los que más información tenemos al no haber sido capaces ni de conseguir ese audio», incide el alcalde.

En una valoración más personal, el regidor ha apuntado que habrá que ver si lo que ha ocurrido supone una infracción de la Ley. «Ni siquiera está claro que ese audio plantee algo que sea ilegal. Recomendaciones sobre lo que puede entrar o no en un examen según quien sea el presidente del tribunal puede ser. Si hace años un compañero me pregunta por lo que puede entrar en un examen yo podría decirle que al profesor le gusta el Derecho Internacional Europeo, pero de ahí a que eso me lo haya dicho ese profesor... Ahí sí tendríamos un problema, pero eso lo tendrá que investigar la Fiscalía y si decidie seguir adelante lo resolverá el juez», concluye.

«De lo que se trataba en este asunto es de que alguien señalaba unos temas que le gustaban al presidente del tribunal. Lo que estaba haciendo era recomendar unos temas», detalla el alcalde.

Para Salaya, el caso queda a expensas de los pasos que dé la Fiscalía una vez que CSIF le hace llegar el documento sonoro. El Consistorio, como ya avanzó el concejal de Empleo, Andrés Licerán, colabora en todo lo que está su mano con el Ministerio Fiscal.

Luis Salaya se ha referido a que este tipo de situaciones no contribuyen a ofrecer la mejor imagen de los procesos de selección de personal, no solo en el caso del Ayuntamiento sino de toda la Administración Pública. Queda la sensación de que los procesos no son limpios, aunque luego no se demuestren esas supuestas ilegalidades, abaliza. «Estos procesos preocupan mucho y hacen que se deteriore la imagen de la Administración. Confiamos en que quede en nada pero la imagen ya está dañada», asume.

«Es un tema doloroso y complejo», abunda Salaya que cree que la norma general es que «los procesos son limpios».