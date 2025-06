Agua, abanicos y nervios en la oposición docente de Secundaria y FP

A las siete y 20 de la mañana se ven figuras de caminantes con carpetas y libros en sus manos por la Ronda de Vadillo ... de Cáceres. Otras más se mezclan con las de quienes han salido a pasear o a correr como cualquier sábado por la N-521. Son los opositores que pasan sus pruebas en la Universidad Laboral. Esa es la sede que reúne la mayor convocatoria de las oposiciones docentes en Extremadura de este 21 de junio. De los 4.002 aspirantes a una de las 279 plazas de Secundaria y algunos sectores de Formación Profesional, 1.136 estaban convocados en el instituto cacereño. Correspondían a las especialidades de Inglés y Geografía e Historia.

3.292 personas acudieron, algo más del 82 por ciento de las que estaban citadas en 10 sedes: cinco en Badajoz, cuatro en Cáceres y otra en Plasencia. Finalizaron la primera prueba 2.452 opositores, un 61 por ciento.

«Es una oposición con escasa oferta. No puede ser de otra forma con tres procesos consecutivos» Juan Carlos López Opositor, de Mérida

No hubo grandes atascos a la entrada de la Laboral. DYA montó un dispositivo especial con cinco voluntarios y la Policía Local dirigió el tráfico en el punto de mayor confluencia, la glorieta de la Guardia Civil. «Todo el mundo quiere meterse hasta dentro con el coche y como son muchos pues toca esperar, pero no ha habido ningún problema», contaba Juan Cambero, que se ocupaba de coordinar las entradas y salidas de vehículos. Cientos de opositores esperaban el llamamiento desde primera hora. Se inició a las ocho de la mañana.

«No he podido meterme muy a fondo. Es, más que nada, la experiencia. ¿Tranquila? Eso parece por fuera, pero no por dentro» Isabel Cortés Opositora, de Navalmoral de la Mata

Los había que cargaban con sus botellas de agua y a la entrada, los sindicatos repartían abanicos. «Más de 200», detallaba Raúl Gómez, de Pide, que estaba rodeado de personas que se acercaban a él para consultarle cualquier detalle o duda. «He sido opositor de Secundaria. Sé bien lo que se pasa. Los nervios no hay quien te los quite. Yo me presenté a ocho oposiciones, pero por fin saqué mi plaza», destaca. A su lado, los compañeros de CSIF también han hecho acopio. Llevan caramelos, bolígrafos y... abanicos. La ocasión lo merece. En su caso, han sido varias cajas para una cita que arrancó sin incidencias, con la salvedad de alguna persona que se presentó pero cuyo nombre no aparecía en la lista relata una de las delegadas, Macarena Gil.

Inclusivas

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, informó a primera hora de la constitución de 69 tribunales con sus 345 miembros. Vaquera se refirió a las oposiciones «más inclusivas que ha habido» y avanzó que nueve madres lactantes pidieron realizar las pruebas. Se habilitaron salas de lactancia. Una veintena de solicitudes hubo para la adaptación por alguna discapacidad. El presupuesto de la organización supera el millón de euros.

Ángel Corchado acompañó a su hijo y su mujer, una opositora embarazada que salía de cuentas en pleno examen para una plaza de Geografía e Historia

Ángel Corchado acompañaba a su hijo y su mujer, que se examinaba de Geografía e Historia en la Laboral. Estaba embaraza, pero es que además salía de cuentas este sábado. «Hemos pedido un aplazamiento pero nos dicen que solo vale con un parte médico. Estamos muy nerviosos por lo que pueda pasar», relataba el marido de la opositora embarazada, que espera la llegada de su primer hijo.

Ampliar Llamamiento a los opositores de Inglés, en la Laboral de Cáceres. ALTAMIRANO

«Lo que queremos es que todo el mundo pueda realizar las pruebas en las mismas condiciones de igualdad, de mérito y de capacidad», incidió la consejera Vaquera en unas oposiciones marcadas por los nervios y las altas temperaturas. En Cáceres antes de mediodía ya se esperaba llegar a los 35 grados.

«Hacía muchísimo calor en el aula. No tiene aire y era tremendo. Menos mal que los sindicatos repartían abanicos» María Castaño Opositora, de Hornachos

«Hacía muchísimo calor en el aula. No tiene aire y era tremendo. Menos mal que los sindicatos repartían abanicos», admitía María Castaño. Vino desde Hornachos a Cáceres para examinarse en el Hernández Pacheco, donde estaba la sede de Matemáticas. Finalmente no hizo el examen. «Solo he asistido al acto de presentación. Si no te presentas no sumas, yo estoy bien colocada en la lista y ya son tres años seguidos de oposiciones. Esta vez he decidido no prepararme, estaba cansada de tanto estudiar. Exige estar todo el día, son muchas horas», asume esta docente en un instituto de Azuaga.

Los opositores en una de las pruebas en el IES Ciudad Jardín de Badajoz. Juan Cambero controla la entrada de los vehículos al IES Universidad Laboral. Zahira Carrillo, de 23 años, antes del llamamiento a su primera oposición. J. V. ARNELAS / ALTAMIRANO

Zahira Carrillo llegó desde Burguillos del Cerro. Su ilusión es sacar la plaza en Inglés. Tiene 23 años y era su primera oposición. «Estoy nerviosa. He estado en una academia pero hacía un master a la vez, y no he podido dedicarle más tiempo». Una de sus quejas era la escasez de plazas. «Hay muy pocas», insiste. Otra, repetida entre los participantes, la sucesión de convocatorias. «Es una oposición con escasa oferta. No puede ser de otra forma con tres procesos consecutivos. La afronto con ilusión, con ganas, teniendo en cuenta que tengo que compatibilizar docencia, con obligaciones familiares y preparar la oposición», afirma Juan Carlos López, interino y que concurrió en Geografía e Historia.

«Hay gente que está cansada, son varias convocatorias similares seguidas. Esto exige mucho esfuerzo», reconocían en CSIF. Saturnino Acosta, de ANPE, destacaba la ausencia de incidencias. «Busco un poco de estabilidad en mi vida y es el momento de empezar», reseñaba Estíbaliz Torres, de Monterrubio de la Serena. Ejerce como profesora de inglés. Para Isabel Cortés, 30 años, de Navalmoral de la Mata, la del sábado era la segunda oposición «No he podido meterme muy a fondo. Es, más que nada, la experiencia. ¿Tranquila? Eso parece por fuera, pero no por dentro», confesaba acompañada de su madre. Su caso, profesora en una academia, ejemplifica el de muchos de quienes concurrieron. Todos en busca de un futuro laboral estable al calor de la administración pública. Los seleccionados iniciarán las prácticas el 1 de septiembre. El 31 de julio sabrán su destino.