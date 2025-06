Las oposiciones de Educación de este sábado tendrán catorce aspirantes por plaza

Casi 4.000 personas están llamadas a presentarse a las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional de Educación que se celebran este sábado. Para ... muchos es el final de una carrera de fondo cuya meta es un trabajo estable con un sueldo que ronda los 2.000 euros al mes netos en 14 pagas para toda la vida, una cantidad económica que varía según el Cuerpo de Profesores y los años de carrera profesional.

Es un sueño al alcance de quienes están dispuestos a dejarse la piel estudiando, invertir dinero en academias, másteres, cursos o títulos de idiomas. Ya no vale con llegar el día del examen y bordarlo. Un diez en el ejercicio no es suficiente en gran parte de las 16 especialidades convocadas en estas oposiciones. Hay 279 plazas en juego, por lo que habrá unos 14 aspirantes por puesto de media, aunque hay que matizar que las distintas especialidades tienen un número de vacantes y opositores en el proceso distinto.

Lo sabe bien Patricia Arias, de 28 años. En su caso, será la cuarta vez que se presente a la especialidad de Orientación Educativa. La última sacó un 9,7 en la fase de oposición. «Este año tengo pocas expectativas. En la anterior convocatoria no logré la plaza por no tener un máster, lo que provocó que otras aspirantes me adelantaran. Así que acabé un poco quemada», confiesa. Ahora se ha sacado un máster y su nota se la guardan en el baremo de interinos, lo que le permite estar bien posicionada en la bolsa de trabajo. Sin embargo, para obtener la plaza se tiene en cuenta la calificación de la convocatoria actual y no tiene muchas esperanzas, según detalla.

Sergio Amarilla, de 37 años, también será la cuarta vez que se presente. En la última ocasión logró un 7 y en esta tiene pensado solo ir a firmar. De ese modo se mantiene en la lista de interinos. «Estoy en una buena posición en la bolsa y no he podido dedicarle tiempo al estudio», reconoce.

Quien sí le ha echado horas ha sido Tamara López. «Estoy nerviosa. Es agobiante que cada poco tiempo nos enfrentemos a esta incertidumbre», añade esta mujer de 31 años que estudió Psicología y ha cursado dos másteres, entre ellos el de Formación del Profesorado, necesario para presentarse a las oposiciones docentes y con una alta demanda en los últimos tiempos. Es interina desde 2022 y ha contado con una preparadora que le ha guiado en los casos prácticos, el temario y la programación. «Cada día estudio unas cuatro horas y lo compagino con el trabajo, que es lo más complicado», dice cuando apenas quedan 24 horas para enfrentarse al examen que le podría convertir en funcionaria.

Hay 3.994 admitidos en este proceso con plazas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Menos plazas

Sin embargo, muchos de ellos no se presentarán finalmente, tal y como sucede en todas las convocatorias. El año pasado, cuando había convocadas 819 plazas y los aspirantes apuntados eran más de 15.000, un 34% no acudió a las pruebas.

Los que sí lo hacen suelen llegar con nervios. «Esto es una carrera de fondo. No consiste en hacer solo un examen. Según acaban la carrera tienen que sacarse el máster de Formación del Profesorado y hacer muchos méritos a través de cursos o escuelas de idiomas, además de experiencia laboral. En este concurso oposición el baremo es muy importante», explica Laura Santos, funcionaria de Educación, preparadora de oposiciones de Magisterio y Orientación Educativa y directora de formación de la academia 'online' Campus del Docente.

«Es vital tener un buen preparador con un buen temario, capacidad de redacción y oratoria, además de constancia, planificación y organización, así como intentar estar tranquilos el día del examen», añade Santos.

Lleva tres años preparando a opositores y cada vez tiene más demanda. «Este año tengo 73 alumnos y no solo son de Extremadura, sino también de regiones como Andalucía», apunta antes de indicar que el perfil de los aspirantes es muy heterogéneo. «Hay jóvenes que acaban de salir de la carrera, opositores con más de 40 años, así como profesionales de la educación y de otros ámbitos. Hay licenciados y graduados de carreras no afines a la pedagogía, como por ejemplo ingenieros que se presentan a Tecnología o abogados a Orientación Laboral, entre muchos otros».

También los hay que se adentran en el mundo opositor tras trabajar en la empresa privada o en la educación concertada, como Laura Martín, de 46 años. Desde 2019 lleva presentándose a las oposiciones de Secundaria y Magisterio. El sábado lo intentará por Orientación Educativa, para la que hay 19 vacantes y 426 aspirantes admitidos.

La especialidad que más solicitudes ha recibido es Geografía e Historia, con 28 puestos para un 629 opositores; seguida de Inglés, con 26 para 507.

«Ahora mismo no sacaría la plaza ni aunque logre un 10 en el examen. Para ello necesito más puntos de experiencia laboral», dice Martín. «Mi objetivo es trabajar y tener un sueldo fijo, de interina o con plaza, pero trabajar», concluye esta interina.

La convocatoria incluye, además, 16 plazas de Filosofía (113 aspirantes), 33 de Lengua Castellana y Literatura (401), 24 de Matemáticas (352), 13 de Física y Química (271), 23 de Biología y Geología (380), 22 de Dibujo (224), 22 de Tecnología (220), 10 de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (46), 11 de Instalaciones Electrotécnicas (69), 10 de Informática (73), 5 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas (81), 7 de Cocina y Pastelería (96) y 10 de Mantenimiento de Vehículos (106 aspirantes).