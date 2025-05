Adiós a Agúndez, la librería cacereña de que resistió 41 años

Agúndez 1984 dice adiós. Lo hace 41 años después de su inauguración en la avenida de Antonio Hurtado, única sede a lo largo de una ... historia que ahora pone su punto y final, al menos bajo la batuta de Alfonso Agúndez. Este librero de barrio acaba de colgar el cartel de 'liquidación' en su establecimiento, con ofertas en libros y material de papelería, y espera poder bajar la persiana en un mes y medio, aunque su establecimiento está en traspaso.

Hace memoria de cuando todo empezó. «Estábamos buscando un local para montar un negocio y la gestoría nos habló de una persona que iba a vender su librería, que se llamaba Laiv, llegamos a un acuerdo». Reconoce que no tenía vocación de librero, pero que le pareció una oportunidad y acertó. «He tenido suerte», reconoce. Llevó a cabo algunos cambios y puso su librería a rodar, con unas estanterías tan robustas que le han durado toda la vida y que son una seña de identidad de esta tienda. «Yo las había visto en la Casa del Libro de Madrid y vine con la idea de que me las hicieran, pero nadie en Cáceres se atrevía, así que volví a la Casa del Libro, hablé con el encargado y él me facilitó el teléfono del señor que las había hecho, le llamé, le convencí y las hicimos».

Cuenta que su afán durante este largo tiempo ha sido darle a la gente «lo que quería». Ha vendido todo tipo de títulos y también libros de texto. «Yo tenía las listas de todos los colegios e institutos de Cáceres, tanto públicos como concertados, con más cantidad de los que estaban aquí cerca, los institutos Norba y Brocense, el Sagrado Corazón, el Moctezuma o el Cervantes», detalla. La papelería también ha sido un sector al que han atendido con mimo. «Si la gente necesitaba un cuaderno específico, nosotros se lo proporcionábamos, si querían un rotulador en particular nosotros se lo buscábamos, de hecho mucha gente nos decía que si no lo encontraban aquí no lo encontrabas en ningún sitio, explica este profesional que el mes de septiembre cumplirá 68 años. Él se acogió a la jubilación activa, que permite seguir trabajando, pero tiene ganas de plegar velas y dedicarse a su nieta.

Agúndez ha resistido a muchos cambios que han quitado una cuota de negocio a las librerías, como Internet o las grandes superficies. También ha notado cierta reducción de su negocio debido a la venta de libros por parte de los colegios concertados, pero cree que en general se ha valorado la confianza que da el tendero de toda la vida. «Nunca he notado que la gente se enfadara, yo creo que he contado con la confianza de la mayor parte de los clientes, sin eso tú no duras 41 años».

Estar entre libros no le ha hecho necesariamente un lector voraz, reconoce con sinceridad este clásico de los libreros de barrio. El trabajo ha sido intenso y tiene claro los pros y los contras. «Lo mejor ha sido el cariño de la clientela y lo que menos la cantidad de horas que me he metido, porque en la época fuerte yo me iba de mi librería a las dos de la mañana y a las seis estaba de nuevo arreglando pedidos, haciendo cajas, colocándolos, antes no había ordenadores y todo había que hacerlo a mano, teníamos unas libretas tamaño cuartilla de 160 hojas que ahí apuntábamos el libro que había venido, el que estaba reservado, metiéndolo en bolsas, era un trabajo enorme, pero sí, se vendía muchísimo más que ahora».

Este librero ha estado en la Feria del Libro de Cáceres todos los años, sus 25 años de vida, fue uno de los fundadores. Cree que Cáceres merece una mejor feria y que, aunque se vende, las condiciones y el programa no es el mejor. «Este año ha sido de pena, y aún con todo, no hemos escapado mal», remarca.