El juicio se ha llevado a cabo en el juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres. HOY
Cáceres

El acusado de vender aceite no apto para el consumo acepta un acuerdo por el que esquiva la pena de prisión

Imponen una pena de seis meses por delito contra la salud pública y otro de cuatro por estafa, pero el condenado no tendrá que ir a prisión

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:19

Un acuerdo judicial entre las partes ha reducido una pena que podía haber alcanzado los cuatro años y medio de cárcel que pedía la acusación ... particular a 10 meses de prisión y una multa de 450 euros para un hombre que vendió aceite no apto para el consumo humano a través de redes sociales. En concreto se ha establecido una pena de cuatro meses por estafa continuada y seis por un delito contra la salud pública, una pena que se suspenderá por ser menor de dos años a cambio de cumplir ciertas condiciones.

