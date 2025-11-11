536 profesionales de las artes escénicas se dan cita desde hoy en Cáceres Se representarán además durante tres días 17 producciones seleccionadas entre las 950 propuestas recibidas | Extremadura aporta seis montajes propios y dos coproducciones en esta edición de la MAE

Representación de la obra de circo-teatro 'Yûgen' este martes por la mañana en el Gran Teatro.

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) ha sido inaugurada este martes en el Gran Teatro de Cáceres. Contarácon la participación de 536 profesionales del sector y compañías procedentes de diez comunidades autónomas, Portugal y Argentina. En su décima edición, que se desarrolla hasta el jueves, el encuentro reúne a programadores nacionales e internacionales, redes, empresas, compañías y público, y presenta 17 producciones seleccionadas entre 950 propuestas recibidas. Extremadura aporta seis montajes propios y dos coproducciones.

La programación reúne diez espectáculos teatrales, cuatro de circo y tres de danza, distribuidos entre el Gran Teatro, el Teatro Capitol y otros espacios de la ciudad. La feria incluye además encuentros profesionales, espacios de reflexión y la presentación de 18 proyectos en formato 'pitching, ya que la MAE está concebida sobre todo como un espacio para que se relacionen las personas que trabajan en el sector de las artes escénicas.

Tras la inauguración, la programación de este martes contempla seis espectáculos y una actividad formativa. En la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura se celebra, de 16.00 a 18.00 horas, el taller «¿Por dónde empiezo? El camino hacia la profesionalización», dirigido a jóvenes interesados en iniciar su trayectoria en las artes escénicas.

La compañía navarra La Banda ha abierto la jornada escénica a las 11.00 horas en el Gran Teatro con 'Yûgen', una propuesta de circo teatro que incorpora una cúpula arquitectónica creada específicamente para la obra y que aborda el viaje vital de tres personajes.

A las 12.30 horas, la compañía argentina Sutottos presenta en el Teatro Capitol 'Feliz día', una comedia con humor absurdo y música en directo que reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad a través de dos mellizos que esperan a los invitados de una fiesta que nunca llega.

Espectáculos breves

Los espectáculos breves se desarrollan en dos espacios no convencionales de la ciudad. En la Fundación Tatiana, a las 18.15 horas, se exhibe 'Las vecinas. Sillas y como me siento', de la compañía Eva Escudier, inspirada en memorias personales y relatos de mujeres andaluzas. En el Ateneo, a las 18.45 horas, se presenta 'Dicen', de la compañía extremeña La Piel, en la que el bailarín Luis Agorreta utiliza un fragmento de tela para explorar la percepción individual.

A las 19.30 horas, la actriz extremeña Paqui Velardiez representa en el Teatro Capitol 'Del grito a la palabra', obra basada en su experiencia de maltrato y centrada en la capacidad sanadora del relato personal.

Ampliar Inauguración de la MAE este martes en el Gran Teatro. Jorge Rey

La programación del día concluye en el Gran Teatro a las 21.30 horas con 'La premiere', propuesta circense de la compañía extremeña Teatrapo que muestra el proceso de creación escénica a través de cuatro artistas que revelan sus personalidades previas a la interpretación.

El acto inaugural ha estado presidido por el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, quien ha destacado la capacidad de la muestra para proyectar la cultura extremeña y reiteró el apoyo institucional al encuentro. La presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernán, ha subrayado la consolidación alcanzada a lo largo de la última década.

También han asistido la directora del CEMART, Nuria Franco; el director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija; la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, quien ha resaltado la relevancia del evento en la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

Programa del miércoles

El miércoles de 9:30 a 10:30 horas tendrá lugar el plenario de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, exclusivo para sus miembros, en el Espacio Uex. De 9:00 a 10:30 horas se celebrarán los encuentros comerciales B2B, exceptuando a los miembros de dicha Red, también en el Espacio Uex. De 10:30 a 11:30 horas se realizará el encuentro con Extremadura Teatral en el mismo espacio.

A las 12:00 horas se presentará la obra 'Pinocho' de la compañía Maltravieso Teatro, un espectáculo de teatro infantil de 60 minutos, en el Teatro Capitol. A las 13:30 horas tendrá lugar 'Saturnos y Medeas', de Artextrema Producciones SL, un montaje de teatro-flamenco para público adulto con una duración de 70 minutos, en el Gran Teatro. A las 15:00 horas se ofrecerá 'Lejío', de Germen Dance Project, una pieza de danza para todos los públicos de 16 minutos, en el Teatro Capitol.

De 17:30 a 19:00 horas se desarrollarán los 'pitchings' y presentación de proyectos en el Ateneo de Cáceres. A las 19:25 horas se mostrará 'Doma' de DDC Danza – Daniel Doña, una obra de danza para público adulto de 25 minutos, en la Plaza Obispo Galarza. A las 20:15 horas se representará 'Atra Bilis', coproducción de La Estampa Teatro, Hilo Producciones y Sótano B, un espectáculo teatral para público adulto de 90 minutos, en el Teatro Capitol.

A las 23:00 horas se cerrará la jornada con 'Azul Bosques', coproducción del Desván Producciones, Giradas Producciones y Elena Artes Escénicas, un montaje para público adulto de 80 minutos que tendrá lugar en el Gran Teatro.

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, el INAEM y el Ayuntamiento de Cáceres. También colaboran Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la ESAD, la Universidad de Extremadura, la Red Maraña, el Observatorio Extremeño de la Cultura, COFAE y la Feria Ibérica de Teatro de Fundão.