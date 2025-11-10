Este es el programa de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas 2025 La décima edición de la MAE tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en Cáceres

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas, MAE, celebra su décima edición del 11 al 13 de noviembre en Cáceres. La programación incluye 17 espectáculos seleccionados entre 950 propuestos, más de 500 profesionales acreditados y compañías procedentes de 10 comunidades autónomas, Portugal y Argentina. Extremadura está representada en este encuentro con seis montajes propios y dos coproducciones. El acceso a las representaciones es gratuito.

Este es el programa de la X Muestra Ibérica:

Martes, 11 de noviembre

09:00 horas. Recepción y acreditaciones de profesionales. Lugar: Hall del Gran Teatro.

10:30 horas. Inauguración oficial #MAE25. Lugar: Escenario Gran Teatro.

11:00 Horas. 'Yûgen'. Compañía La Banda Teatro Circo. Circo. Todos los públicos (50 min). Navarra. Lugar: Gran Teatro.

12:30 horas. 'Feliz Día'. Compañía Sutottos. Teatro. Adulto (60min). Argentina. Lugar: Teatro Capitol.

De 16:00 a 18:00 horas. Taller COFAE: ¿Por dónde empezamos? El camino hacia la profesionalización. Impartido por Abigail Ballester Ariño. (aforo limitado). Lugar: ESAD Extremadura.

18:15 horas. 'Las Vecinas. Sillas y como me siento'. Compañía Eva Escudier. Circo. Todos los públicos (15min). Andalucía. Lugar: Fundación Tatiana.

18:45 horas. 'Dicen'. Compañía La Piel. Danza. Todos los públicos (14min). Extremadura. Lugar: Ateneo de Cáceres.

19:30 horas. 'Del grito a la palabra'. Compañía Verbo Producciones. Teatro Performance. Público adulto (65min). Extremadura. Lugar: Teatro Capitol.

21:00 horas. 'La Premiere'. Compañía Teatrapo Producciones. Circo. Todos los públicos (60 min). Extremadura. Lugar: Gran Teatro.

Miércoles, 12 de noviembre

De 9:30 a 10:30 horas. Plenario Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura (sólo para miembros de la Red). Lugar: Espacio Uex.

De 9:00 a 10:30 horas. Encuentros comerciales B2B (exceptuando miembros de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura). Lugar: Espacio Uex.

De 10:30 a 11:30 horas. Encuentro con Extremadura Teatral. Lugar: Espacio Uex.

12:00 horas. 'Pinocho'. Compañía Maltravieso Teatro. Teatro. Infantil (60 min). Extremadura. Lugar: Teatro Capitol.

13:30 horas. 'Saturnos y Medeas'. Compañías Artextrema Producciones SL. Teatro-Flamenco. Público adulto (70 min). Extremadura. Lugar: Gran Teatro.

15:00 horas. 'Lejío'. Compañía Germen Dance Project. Danza. Todos los públicos (16 min). Extremadura. Lugar: Teatro Capitol.

De 17:30 a 19:00 horas. Pitchings. Presentación de proyectos. Lugar: Ateneo de Cáceres.

19:25 horas. 'Doma'. Compañía DDC Danza – Daniel Doña. Danza Público adulto (25min). Madrid. Lugar: Plaza Obispo Galarza.

20:15 horas. 'Atra Bilis'. Coproducción de La Estampa Teatro, Hilo Producciones y Sótano B. Teatro. Público adulto (90 min). Extremadura, Cantabria y Asturias. Lugar: Teatro Capitol.

23:00 horas. 'Azul Bosques'. Coproducción del Desván Producciones, Giradas Producciones y Elena Artes escénicas Teatro. Público adulto (80 min). Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid. Lugar: Gran Teatro.

Jueves, 13 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas. Encuentros comerciales B2B. Lugar: Espacio Uex.

12:00 horas. 'Lo que vuelve a casa y otros árboles'. Compañía Peloponeso Teatro. Teatro. Infantil (45 min). La Rioja. Lugar: Gran Teatro.

13:00 horas. 'Ai de Mim Ai Doeu'. Compañía Trupe Fandanga – Circolando. Portugal. Lugar: Sala Maltravieso.

13:45 horas. 'Ai de Mim Ai Doeu'. Compañía Trupe Fandanga – Circolando. Portugal. Lugar: Sala Maltravieso.

18:15 horas. 'Fins al cel'. Compañía Spinish Circo. Circo. Juvenil (15 min). C. Valenciana. Lugar: Plaza de Santiago.

19:00 horas. 'Cabo Das Tormentas'. Colecitvo JAT. Teatro. Juvenil (65 min). Portugal. Lugar: Teatro Capitol.

22:00 horas. 'Paralelo 38'. Compañía Los Absurdos Teatro. Teatro. Público adulto (80 min). Castilla y León. Lugar: Gran Teatro.

Encuentros comerciales informales

Habrá encuentros comerciales informales durante toda la muestra en un espacio del Teatro Capitol. Estos son los horarios:

- Martes, 11 de noviembre: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

- Miércoles, 12 de noviembre: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

- Jueves 13 de noviembre: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

