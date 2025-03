300 personas piden en Cáceres paz para las mujeres

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 25 de noviembre 2024, 20:46 Comenta Compartir

«No es no, ¿qué no has entendido, la n o la o?», «ni una menos» o «que viva la lucha de las mujeres» son ... algunos de los lemas que han salpicado la manifestación contra la violencia machista que se ha celebrado en Cáceres y que ha reunido a unas 300 personas este 25 de noviembre. Juntas han hecho un pequeño recorrido que ha salido de la plaza de América y ha terminado junto al parque infantil de Cánovas, en un escenario donde se ha leído un manifiesto en mitad de un ambiente de silencio, pancartas, lazos y prendas de color morado.

María José Pulido, miembro de la Plataforma Mujeres por la Igualdad (PMI) de Cáceres ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que no se ha olvidado del más reciente caso de violencia machista, el de la joven de 15 años asesinada por otro menor en Orihuela (Alicante). En el discurso se ha apelado «a la conciencia de todas las mujeres» y se ha convocado «a los hombres a implicarse en esta lucha y defender la coeducación como estrategia para construir un futuro con mayores cotas de igualdad y tolerancia». Ampliar Concentración en repulsa contra la violencia de género. ARMANDO MÉNDEZ Además de leer los nombres y dar los datos nacionales de las asesinadas en 2024 también se ha aportado la cifra local. En Cáceres hay 500 mujeres que han sido atendidas por el IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales). Pero el discurso de la PMI ha querido incluir a muchas mujeres. «Estamos al lado de nuestras hermanas palestinas, iraníes, afganas, cataríes...y de todas las mujeres que mueren por defender su libertad», han señalado. «Estamos al lado de aquellas que luchan por derechos reproductivos, al lado de las migrantes, de las refugiadas, de las que sufren las guerras que nos asolan, de las explotadas sexualmente y de aquellas que se ven forzadas a alquilar sus vientres, don las niñas víctimas de los matrimonios forzados y de las que sufren la mutilación genital». Han señalado que la violencia que sufren las mujeres tiene muchas formas, la de género (física, psicológica, económica, emocional, institucional, política), la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la agresiones sexuales, los acosos sexuales y por razón de sexo. El acto ha concluido con la una performance a cargo del Conservatorio Profesional de Danza, que ha interpretado dos piezas con música de Rosalía, 'A ningún hombre' y 'Siento tu mirar'. A esta cita en Cáceres ha acudido la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, Encarna Solís, gerente del área de salud de Cáceres y concejala del IMAS y la portavoz municipal del grupo socialista Belén Fernández, entre otras representantes políticas y sindicales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión