«Para volver a gobernar, tenemos que funcionar internamente como un reloj»

Manuel Borrego (Valverde de Leganés, 1980) quiere ser el próximo secretario provincial del PSOE en Badajoz. Con 170 agrupaciones y 6.000 militantes, la federación ... es una de las más numerosas de España. Su función, en caso de ser elegido los días 9 y 10 de mayo en Mérida, será fomentar la estructura interna en los municipios pacenses. Hoy se presenta en un acto en su pueblo, Valverde de Leganés, donde es alcalde.

–¿Por qué quiere ser secretario provincial del PSOE?

–Puedo contribuir a que el PSOE de la provincia de Badajoz, que siempre ha sido fuerte y unido, sea de nuevo el PSOE con el que la gente se identifique. El objetivo es recuperar muchas de las ciudades donde no gobernamos y ayudar al proyecto regional que representa Miguel Ángel Gallardo a ganar la Junta de Extremadura en 2027.

–Si una crítica se la ha hecho a Gallardo ha sido la falta de unidad durante la etapa en la que usted ha sido secretario de Organización regional. ¿Qué cambiará?

–Miguel Ángel Gallardo fue elegido con un 67-68% en el primer congreso y fue reelegido con el 90%. Con lo cual, en esos diez meses entre uno y otro congreso se trabajó mucho por la unidad.

–Los militantes se quejaban de falta de unidad. ¿Es una percepción errónea?

–Cuando se celebra el primer congreso existen dos candidaturas y las dos se ven con posibilidades de liderar el PSOE de Extremadura. Cuando se vota en las primarias y se decide, tenemos que ser conscientes de que de un día para otro esa militancia que no apoyó a Gallardo no lo va a hacer. Pero durante diez meses se estuvo trabajando para que esa resistencia fuera apagándose y el apoyo mayoritario se vio en el segundo congreso con el 90% de apoyo. Toda la fuerza interna que necesita nuestro partido pasa por la unidad. La gran mayoría de las agrupaciones locales está en torno al proyecto mayoritario que encabezo yo para el congreso provincial.

–Hasta el día 20 puede surgir otro candidato para ese puesto.

–Si cualquiera da un paso adelante, lo único que va a tener por parte de mí es respeto.

–¿Y si hay primarias?

–Con todo respeto a la organización, tendremos que empezar a recoger avales para trabajar con cada agrupación local y trasladarles el proyecto. Algo que voy a hacer haya primarias o no.

–¿Por qué presentarse a la estructura provincial si estaba en la ejecutiva regional?

–Tengo experiencia como secretario general en mi pueblo y creo que puedo contribuir a dar el dinamismo que necesitan las agrupaciones locales. Cuando un partido político tiene como objetivo gobernar, lo primero que tiene que hacer es funcionar internamente como un reloj. Tenemos que trabajar para que el partido esté cohesionado y de esa forma sea lo más fuerte posible, y a partir de ahí trabajar para que la sociedad se identifique con el PSOE.

–¿Qué pasó en las elecciones municipales de 2023 para perder 87 concejales y 23.530 votos?

–El partido está fuerte en Extremadura. Gobernamos las dos diputaciones, la Fempex, muchas mancomunidades, la mayoría de los municipios; aunque es verdad que en el 2023 perdimos algunos. ¿Qué pasó ahí? Pues una mezcla de perder la confianza con algo de decepción porque no se habían cumplido las expectativas. En esto tenemos que seguir trabajando.

–¿Cómo recuperar esos votos?

–Tenemos una militancia muy activa y muy amplia. La militancia es la voz que existe en cada uno de los municipios y esa es la voz que necesitamos para reconectar con la sociedad. Y yo quiero darle empoderamiento a la militancia porque es la forma de enganchar con la ciudadanía. Tenemos que favorecer que esa militancia se forme. Hay muchos militantes que entran a formar parte del PSOE, pero no sabe bien cuál es su objetivo. Y en tercer lugar es importante que nos adaptemos al tiempo que vivimos. Con todo eso, no me cabe ninguna duda de que estaremos en la mejor posición para gobernar.

–¿Y si el desencanto con el PSOE viene de que en Madrid no fomenten decisiones que favorezcan a la provincia?

–Extremadura está recibiendo más fondos que nunca con el gobierno de Pedro Sánchez para infraestructuras por carretera o por tren, aunque nos faltan más. El PSOE va a seguir siendo reivindicativo porque tiene que estar al mismo nivel de las otras comunidades autónomas. Pero también soy consciente de que venimos de una situación donde Extremadura estaba expoliada de todo. No teníamos ninguna autovía, ni servicios públicos. El avance en democracia ha sido extraordinario.

–Hay un movimiento importante para lograr que la N-432 se convierta en autovía, también pasa con la de Huelva o la del Levante...

–Queda mucho por hacer. En el PSOE somos muy reivindicativos con la necesidad que tiene nuestra tierra. Si bien es cierto que de un día a otro es difícil que se haga todo lo que no hemos tenido durante la historia de Extremadura. Voy a contar una anécdota. Cuando nací, vivía en una casa que no tenía ni cuarto de baño. Esa era la sociedad de Extremadura y la realidad de un pueblo de al lado de Badajoz donde mis padres, que son de clase media, se fueron a vivir a casa de sus abuelos hace 40 años. Mientras en Cataluña, Madrid y Valencia eso no existía, en Extremadura estábamos faltos de todo. Tanto era así que Extremadura en los 60 y 70 fue tierra de emigrantes.

–Hoy sigue siendo tierra de emigrantes.

–Que la gente siga sin ver aquí un futuro es un fracaso para la política. Me puedo sentir orgulloso de que mi pueblo ha aumentado la población en los últimos cuatro años. ¿Esas cosas pasan por casualidad? Yo diría que no. Hay que trabajarlo con medidas. Las oportunidades son dos: vivienda y trabajo. Si no somos capaces de dar la herramienta a través de la política para que los jóvenes se queden en Extremadura estamos ante un fracaso. Y yo a esto me niego.

–¿Cómo afecta al PSOE la investigación por el contrato al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación?

–Estoy completamente seguro que esto va a quedar en nada. El procedimiento que se ha seguido para que David Sánchez sea jefe de la Oficina de Artes Escénicas es el mismo que se ha seguido con cualquier otro director de cualquier área de la institución provincial. El problema que tiene David Sánchez es que es el hermano de Pedro Sánchez. No hay más.