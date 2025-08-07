Visitas guiadas y un documental recuerdan hoy y mañana los fusilamientos en Badajoz

Un recorte de prensa sobre la matanza de Badajoz se expone en la muestra del MUBA.

Dos jornadas para recordar uno de los capítulos más sangrientos de la historia contemporánea de Extremadura. La Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) organiza este jueves y el viernes, días 7 y 8 de agosto, un programa de actividades que lleva por título «Badajoz: somos la Memoria».

Se incluyen la visita guiada a dos exposiciones en el MEIAC y el MUBA, respectivamente; la proyección de un documental y una ruta por rincones del casco antiguo vinculados con la matanza de Badajoz, acontecida a partir del 14 de agosto de 1936, y que este año se interrelacionará con «el genocidio perpetrado por el gobierno israelí» al pueblo palestino en la franja de Gaza.

Las actividades darán comienzo el jueves a las 18,30 horas, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), con una visita guiada por la exposición colectiva «Espacios de Memoria. Las construcciones culturales como espacios de memoria», comisariada por el doctor en Historia del Arte y ensayista Juan Ramón Barbancho.

La muestra aborda la idea de la posmemoria a través de una serie de obras de artistas nacionales e internacionales que, desde distintos lenguajes plásticos y visuales, transforman el arte en un instrumento de reflexión sobre la memoria individual y colectiva, indica Aecos en una nota de prensa.

A través de fotografías, instalaciones, videoperformances, piezas documentales y archivos, los artistas convierten su obra en espacios de reparación y dignificación. La exposición presta especial atención a hechos ocurridos en territorio extremeño, como la matanza de Badajoz, los fusilamientos en Llerena o en Villasbuenas de Gata, y el trabajo de búsqueda e identificación de fosas comunes.

Entre los artistas participantes está el extremeño Roberto Palomo, que reconstruye la memoria familiar de su bisabuelo, asesinado durante la guerra civil en Feria.

Después, a las 20,00 horas, en el salón de actos del MEIAC, tendrá lugar la proyección del documental «Urraca, cazador de rojos» (2022), de Pedro de Echave y Felip Solé. Cuenta la historia de Pedro Urraca, policía español y agente de la Gestapo que lideró la persecución de republicanos españoles exiliados en Francia durante la ocupación nazi, ayudando a la detención y expulsión a España, entre otros, del presidente de la Generalitat Lluís Companys, y estafando también a judíos que pretendían huir de Francia. Este es el retrato de un personaje siniestro y ambicioso, capaz de efectuar el peor trabajo sucio al servicio de las dictaduras más execrables del siglo XX.

También es la crónica de una «herencia maldita» a través de la mirada crítica de su nieta, Loreto Urraca, que con dignidad y humildad repudia. Tras su proyección se abrirá un turno para las intervenciones de las personas asistentes.

'Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz', obra del artista catalán Martí Bas Blasi expuesta en el MUBA.

Al día siguiente, el viernes, día 8, se ha organizado una visita guiada a la exposición temporal 'Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz' para conocer el cuadro homónimo (1937), obra del artista catalán Martí Bas Blasi, que ha prestado el Museo Nacional de Arte de Cataluña al Museo de Bellas Artes (MUBA), a las 19,00 horas en el MUBA (acceso por la calle Duque de San Germán).

Tras esta visita, a las 20,00 horas, se efectuará una ruta a pie por algunos de los enclaves vinculados con la masacre de agosto de 1936: plaza de Adelardo López de Ayala (sede del antiguo Gobierno Militar), plaza de España, plaza de san Atón y exteriores del Palacio de Congresos Manuel Rojas en ronda del Pilar (donde se ubicaba la plaza de toros vieja).

Al pasar por la plaza de España, el grupo se unirá a la concentración en solidaridad con el pueblo palestino, que se reúne todos los viernes en ese punto a las 21,00 horas.

Estas actividades están organizadas por los miembros de AECOS Enrique González Calderón y José Manuel Rodríguez Pizarro, profesores de Secundaria, de Geografía e Historia. AECOS viene organizando, cada año, desde 2017, estas jornadas por la memoria histórica y democrática, días antes del aniversario de la matanza de Badajoz.

Tiene como objetivo fundamental ayudar a la recuperación de la memoria de lo acontecido en Badajoz en agosto de 1936, en concreto el asesinato sistemático en la ciudad tras la entrada de las tropas insurgentes el 14 de agosto.