Virginia Borrallo, la exalcaldesa que se apartó para que Gallardo se aforara

Virginia Borrallo es uno de los cuatro socialistas que han renunciado a la posibilidad de tomar posesión de su escaño en la Asamblea ... de Extremadura para que el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pudiera entrar en el Parlamento regional y, por tanto, aforarse.

Ahora, Borrallo está a un paso del banquillo después que un juzgado de Jerez de los Caballeros encuentre indicios de un posible delito de prevaricación por fraccionar contratos cuando era alcaldesa socialista de ese municipio.

Esta semana no solo ha conocido el auto de la jueza, que tiene fecha del día 12, sino que acaba de ser ratificada como personal de confianza en la Diputación de Badajoz por la nueva presidenta, Raquel del Puerto. Borrallo llegó a la institución provincial de la mano de Gallardo. Fue, de hecho, nombrada vicepresidenta primera de la institución provincial en 2015 y segunda en 2019. En 2023 no figuró como candidata en su ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y ya no pudo repetir como diputada provincial. Entonces se convirtió en asesora.

Alcaldesa de Jerez de los Caballeros entre 2014 y 2019. Los comicios de 2019 dejaron a Borrallo a dos votos de la mayoría absoluta. Un pacto entre Podemos, PP y Ciudadanos evitó que repitiera como regidora. De hecho, hicieron alcalde al candidato menos votado.

Un año después, en 2020, una de las ediles que había concurrido con el PP votó en contra del presupuesto y fue expulsada del Gobierno. Meses después dio su apoyo a Borrallo, que se convirtió de nuevo en alcaldesa hasta 2023. La denuncia por posible prevaricación que puede llevarle al banquillo está presentada por el que fuera edil de Cs ese mandato, Carlos Boza.