Un avión Northrop F-5 en la base aérea de Talavera la Real. HOY
Escuela de Formación del Ala25

El veto armamentístico a Israel complica la renovación de los F5 de Talavera

Los aviones que usan los pilotos militares para completar su formación tienen su conservación contratada a una empresa de Israel

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:36

El mantenimiento de los aviones Northrop F-5M, las aeronaves con las que los pilotos militares completan su formación de caza y ataque en ... la base de Talavera la Real, se complica por el veto del Gobierno a la industria armamentística y tecnológica israelí en respuesta al genocidio de Gaza porque es una empresa israelí la encargada de su actuación.

