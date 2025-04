La jubilación del F-5 inquieta en Talavera

Rocío Romero Badajoz Sábado, 11 de marzo 2023, 20:47 Comenta Compartir

Quedan cinco años para su jubilación, pero la despedida del F-5 de la base de Talavera ha aterrizado en el Senado y el Congreso este mes. Mientras los políticos preguntan en las Cortes, la alcaldesa del municipio, Manuela Sancho, reconoce la inquietud que vive el municipio.

«Talavera tiene incertidumbre. Francisco Fragoso (PP) lleva desde 2020 haciendo la pregunta en el Senado. Viendo que no nos contestan nada claro, se está creando incertidumbre», afirma la regidora, del PP.

Esta recuerda la importancia de la base para la economía del municipio. «Familias enteras trabajan allí, otros vienen a trabajar a la base y se quedan a vivir en el pueblo, tanto militares como personal civil». Según los datos de Vox, la base cuenta con 515 militares y 58 civiles.

Fragoso pidió garantías en el Senado hace solo unos días de que la escuela de pilotos de Caza y Ataque seguirá en la base después de 2028, cuando está previsto el relevo del F-5 por otro modelo aún por elegir. Actualmente hay 19 de estos aparatos.

Defensa replicó en ese debate que invertirá 25 millones en los cazas este año y el próximo para poner a punto los motores y la aviónica, y aseguró que el sustituto estará operativo en cinco años.

Pero el hecho de no haberse decantado aún por el modelo del relevo, y la complejidad de los procesos administrativos para su licitación, adjudicación y posterior fabricación llevan a los populares a preguntarse si existe riesgo para que la base siga funcionando en un lustro.

«Nos queda la duda –afirma la alcaldesa–. ¿Qué se va a hacer si no se compra otro avión? Existe miedo a que cierre porque su único objetivo es la formación».

La candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales, Cristina Núñez, rebate a la alcaldesa. Asegura que no hay intranquilidad ni preocupación en Talavera, donde la base comenzó a funcionar en los años 50. «Hemos visto que la vida útil del F-5 se prorroga hasta 2028. La base es fundamental para el Ejército, lleva muchos años y entiendo que no van a dejar que se venga abajo».

«Es verdad que (la compra del nuevo avión) es un proceso complejo y largo, pero estoy convencida de que lo tramitan con agilidad y discreción. No me gustaría que se mostrara una preocupación. Entiendo (que la jubilación del F-5) no es un problema porque se está trabajando en ello».

Núñez recuerda las declaraciones que hizo la secretaria de Estado en el Senado, Amparo Valcarce, en respuesta al senador Fragoso hace unos días: «La base de Talavera es fundamental para el Ejército del Aire y el Espacio. Le quedan por delante muchos años en la formación de los pilotos de caza y ataque».

Otras fuentes consultadas, relacionadas con la aviación y con la base, dudan que Talavera pueda llegar a echar el cierre. El primer motivo es que España necesita adiestrar a sus pilotos de combate, y la base de Talavera es la única que existe en España para ello.

A este argumento suman otros que la hacen interesante para el Ejército, como que Extremadura tiene muchas horas de sol. Además, explican que la base tuvo una inyección económica y moral con la llegada de los aviones no tripulados hace dos años.

«Van a relevar el F-18 en Canarias por el Eurofighter, la Marina está por cambiar el Harrier con el F-35, y Talavera tendrá que jubilar el F5, igual que jubilaron el C-101 en Murcia para cambiarlo por el Pilatus», inciden restando importancia a la polémica. «Esto es parte de un proceso natural que se lleva con naturalidad en otros puntos del país», inciden las mismas fuentes. El Jefe del Estado Mayor del Aire, Javier Salto, ha afirmado varias veces que el reemplazo del F-5 es una prioridad.

La publicación especializada Infodefensa apunta que el Ministerio no ha dado pistas aún sobre el avión que podría sustituir al F-5. Este mismo medio habla de las distintas opciones que existen en el mercado y cita al reactor M-346 de la italiana Leonardo, el T-50 de la coreana Kai o de la posibilidad de pasar al turbohélice PC-21, que usan en Francia y que el Ministerio español ya tiene en servicio.

Quinto curso de formación

Talavera es el destino del quinto y último curso del periodo de formación de la Academia General del Aire, con sede en San Javier (Murcia). Tras cuatro años, los alféreces se especializan para ser pilotos de transporte, helicópteros o combate, donde solo acceden los más avanzados. Los pilotos de Talavera suelen tener 22 o 23 años y llegan de diferentes puntos de España. Este curso empezaron once alumnos.

En el inicio de curso, en septiembre, ya se habló de la despedida del F-5, que lleva desde 1970 formando a pilotos. Desde entonces ha sido modernizado varias veces, la última en 2005 pensando en mantenerlo operativo hasta 2020. La anterior vez que se puso fecha a su reemplazo en el Ejército del Aire señalaron 2025. Este otoño ya apuntaron a 2028, una fecha que ha corroborado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce en las respuestas que dio a Francisco Fragoso en el Senado este mes. Para eso le invierten 25 millones de euros hasta finales de 2024.

La secretaria de Estado de Defensa replicó que el próximo año analizarán los aspectos industriales que «puedan condicionar las alternativas de obtención» y mencionó colaboraciones industriales para el nuevo avión entrenador con otros países europeos.

«Ni siquiera han decidido aún qué avión quieren comprar, esto no es como ir a por un coche al concesionario» Francisco Fragoso Senador del PP

Pero el senador Francisco Fragoso insiste en que cinco años es un plazo muy corto para este tipo de operaciones. «Ni siquiera han decidido el avión que quieren comprar. No es solo los procedimientos de compra, que son largos y complicados, sino que el fabricante tendrá después que hacerlos. Esto no es como un coche que se compra en el concesionario».

Fragoso exhibe las respuestas que ha recibido por escrito. El 11 de febrero de este año le responden: «Este programa se encuentra en la fase de definición y decisión (...). No está aún determinada la alternativa de obtención ni la fecha de su capacidad operativa inicial. La fecha de baja se estima para el año 2028».

Por su parte, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real presentó unas preguntas por escrito este lunes en el Congreso. En ellas mostró su preocupación por la continuidad de la base y la adquisición de un nuevo avión entrenador avanzado.

