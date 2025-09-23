Un vecino de Badajoz logra licencia de obra para su vivienda tras colocar un cartel de protesta en la fachada

Dos carteles tamaño A3 y un mensaje reivindicativo rematado con un dibujo de su familia. Esta estrategia le ha valido a Óscar Montaño la licencia ... de obra que llevaba siete meses esperando y que le permite avanzar en su proyecto de vivir en una casa del Casco Antiguo de Badajoz.

HOYcontó hace dos semanas la historia de Óscar Montaño y unos días después de la publicación este pacense recibió la buena noticia de que ya cuenta con el permiso municipal para empezar la reforma de su vivienda.

El cartel indica: «7 meses sin licencia de obra. Queremos vivir aquí. A la atención del Ayuntamiento» y se completa con un dibujo de la familia, un matrimonio y sus dos hijos pequeños. El mensaje llamó mucho la atención de los vecinos y algunos se solidarizaron con este problema, ya que los rechazos en estos trámites son habituales. De hecho a principios de septiembre la patronal Coeba le pidió al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que agilice la concesión de licencias de obra en la ciudad. La asociación de empresarios aprovechó una visita a su sede del regidor pacense para trasmitirle esta reivindicación y el regidor, según esta entidad, aseguró que reforzarán el servicio de urbanismo.

En Ronda del Pilar

La publicación del problema de Óscar en HOY no solo ha dado a conocer su reivindicación, sino que ha movilizado a otros vecinos en situaciones similares. Hay pacenses con proyectos de rehabilitación que llevan esperando la licencia de obra hasta un año.

Uno de los que piden que también se aceleren sus trámites pendientes es Dionisio Carrasco García, propietario de la conocida pastelería Mi dulce, en Ronda del Pilar, que también funciona como tienda de conveniencia. «Tengo otro local aquí cerca y lo voy a convertir en un apartamento, pero no puedo comenzar con la obra porque no llega la licencia», se lamenta.

Este comerciante y vecino del Casco Antiguo explica que lleva cuatro meses de espera y que no ha tenido noticias, «no tengo licencia ni fecha para que me la den. El arquitecto te dice que es normal, que hay muchos retrasos», se lamenta.

Carrasco García denuncia que el retraso le supone unos gastos y un perjuicio importante y pide al Consistorio pacense que acelere los trámites. Supondrá recuperar un local que actualmente no tiene uso delante del Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz.

En cuanto al caso de Óscar Montaño, este pacense se compró una casa en la calle Suárez Somontes hace un año con mucha ilusión. Optó por el edificio en cuestión porque ya tenía un proyecto de obra, aunque tuvo que adaptarlo. Explica que logró que su arquitecto modificase los planos rápidamente, pero que luego puso el caso en manos del Ayuntamiento para lograr los permisos. Y ahí quedó atascado.

Tras tres meses esperando la licencia, refiere Montaño, acudió por primera vez a Urbanismo. «La primera sorpresa es que no aparece el expediente. No está. Ya me dijo el arquitecto que llevara dos copias porque se puede perder. Estuve hora y media allí en la oficina, dan con mi expediente, por lo que se ve alguien se había dado de baja o estaba de vacaciones y no lo había tramitado. O no lo había desbloqueado para el resto de compañeros o algo así. Luego ya me dijeron que bueno, que estaba». «Acto seguido, pues resignación, te vienes abajo y dices: Porqué me habré metido en algo así», admite este vecino de Badajoz.

Esta familia presentó una reclamación ante el Consistorio para pedir que se acelerase y siguió esperando. En HOY Óscar Montaño contó que tenía fecha límite, porque estaba pagando la hipoteca de la casa además del alquiler del piso en el que vive con su familia y además debe asumir la obra. Por ello advirtió que, si la licencia no llegaba, tendría que abandonar el proyecto.

Finalmente, sin embargo, ha habido final feliz. Tiene la licencia y recuperará una casa que actualmente está en ruinas. De hecho en los meses que han esperado los permisos, la situación del inmueble ha empeorado debido a los derrumbes.

Aunque estos casos se circunscriben al Casco Antiguo, el problema de las licencias de obra afecta a toda la ciudad. Los constructores también han solicitado al Consistorio pacense, además de los ciudadanos particulares, que solucione este problema burocrático.