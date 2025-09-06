Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»

Los vecinos de Badajoz que pasan estos días por la calle Suárez Somontes, muy cerca de Ronda del Pilar, se paran sorprendidos ante un ... cartel colocado en una casa vacía cuya fachada es rosa. Un cartel dice: «7 meses sin licencia de obra. Queremos vivir aquí. A la atención del Ayuntamiento». El mensaje se completa con un dibujo de la familia, un matrimonio y sus dos hijos pequeños.

La idea ha sido de Óscar Montaño Seco que afirma que ha decidido colocar el cartel por «desesperación». Compra esta vivienda vacía hace un año para rehabilitarla, pero sino consigue el permiso en breve, se verá obligado a venderla. El Casco Antiguo perderá entonces una familia y sumará otra casa más en mal estado y sin proyecto, lo que abunda en esta zona.

El caso de esta familia no es único, las quejas por retrasos en la concesión de permisos municipales, especialmente licencias de obra, son comunes en Badajoz. De hecho el pasado martes la patronal Coeba le pidió al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que agilice la concesión de licencias de obra en la ciudad. La asociación de empresarios aprovechó una visita a su sede del regidor pacense para trasmitirle esta reivindicación.

En el caso de la familia de Suárez Somontes, compraron la vivienda hace más de un año y adaptaron el proyecto que existía entonces para poder mudarse todos allí, estaban muy ilusionados. Sin embargo el permiso no llega, van pasando los meses, y la casa de va deteriorando. De hecho ya no se puede acceder por la puerta porque se derrumbó parte del tejado.

Tras tres meses esperando la licencia, refiere Montaño, acudió por primera vez a Urbanismo. «La primera sorpresa es que no aparece el expediente. No está. Ya me dijo el arquitecto que llevara dos copias porque se puede perder. Estuve hora y media allí en la oficina, dan con mi expediente, por lo que se ve alguien se había dado de baja o estaba de vacaciones y no lo había tramitado. O no lo había desbloqueado para el resto de compañeros o algo así. Luego ya me dijeron que bueno, que estaba».

«Acto seguido, pues resignación, te vienes abajo y dices: Porqué me habré metido en algo así», admite este vecino de Badajoz.

Tras este primer encuentro, ha seguido solicitando el trámite, e incluso ha presentado una reclamación formal al Ayuntamiento, pero no ha conseguido respuesta.

La familia ha hecho cálculos y no puede aguantar mucho más esperando la licencia, ya que además de los gastos de esta casa deben pagar un alquiler por el piso en el que residen en la actualidad. «Llevamos esperando siete meses y tenemos una amiga que también ha comprado casa más o menos en el mismo tiempo. Ella presentó los papeles para la licencia en octubre del año pasado y aún no tiene noticias, por lo que calculo que la nuestra se puede ir a más de un año».

«Le dije a mi mujer, si llegamos al siguiente febrero, que fue cuando nosotros la solicitamos y no tenemos licencia, es decir, tras un año esperando, cortamos. Desistimos. Porque claro, pagamos un alquiler, pagamos parte de hipoteca de aquí y tienes que ahorrar para una obra. Hemos pagado arquitectos, impuestos de esta casa también. Entonces, llega un momento en el que es insostenible».

Los vecinos cercanos a esta casa de Suárez Somontes también están deseando que se lleve a cabo la obra. Una de las viviendas anexas sufre humedades debido al mal estado de la casa vacía. Si se rehabilita, se solucionarán, pero si la casa sigue vacía y con el tejado derruido, el deterioro empeorará. «Además me ha comentado la vecina que se meten muchas palomas, vamos, que eso es un palomar», se lamenta Óscar.

Respuesta del Ayuntamiento

HOY ha contactado con el Ayuntamiento de Badajoz para consultar la situación de esta familia. Indican que «son trámites administrativos y se van resolviendo y respondiendo».

El pasado martes Coeba afirmó, tras su petición al alcalde pacense, que Gragera es consciente de los problemas de demora en la autorización de licencia de obras. La entidad asegura que el responsable municipal se comprometió a mejorar y simplificar esta burocracia. Prometió poner más recursos humanos y materiales para paliar este problema.

Además de la licencia de obra, Óscar Montaño confiesa que la búsqueda de vivienda ya fue complicada. Él es de Badajoz y quería vivir en el Casco Antiguo, donde ya tuvo un piso en la zona de La Soledad, pero también tuvo que renunciar por problemas para rehabilitar el inmueble.

Durante seis meses revisó distintas casas vacías y solares en la zona monumental, «pero era muy complicado». Indica que, en cuanto a los solares, los propios arquitectos le desanimaban por si encontraba restos arqueológicos, lo que supondría retrasos y complicaciones.

Finalmente encontró esta vivienda en Suárez Somontes que contaba con una ventaja, ya tenía un proyecto de rehabilitación aprobado. Sin embargo, no les cuadraba porque pretendía crear dos apartamentos independientes. Para solucionarlo contactaron con un arquitecto y adaptaron en menos de un mes el proyecto. Esta inversión, indica Óscar, la perderían si tienen que renunciar a la casa y se trata de unos 16.000 euros.

Óscar concluye que tienen planes de vida, mudarse con sus hijos pequeños y vivir en el Casco Antiguo, pero lamenta que no pueden posponerlos más si no hay una solución urgente.