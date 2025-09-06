HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Montaño delante de la casa a la que quiere mudarse en el Casco Antiguo. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»

Una familia que ha comprado vivienda en el Casco Antiguo ha colocado un cartel denunciando que espera el permiso desde hace siete meses

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Los vecinos de Badajoz que pasan estos días por la calle Suárez Somontes, muy cerca de Ronda del Pilar, se paran sorprendidos ante un ... cartel colocado en una casa vacía cuya fachada es rosa. Un cartel dice: «7 meses sin licencia de obra. Queremos vivir aquí. A la atención del Ayuntamiento». El mensaje se completa con un dibujo de la familia, un matrimonio y sus dos hijos pequeños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  6. 6 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  7. 7

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  8. 8 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»

Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»