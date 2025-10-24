Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro El centro comercial El Faro continúa renovando su 'mix comercial' con tres proyectos en marcha

El Faro renovará su cartera comercial con la apertura de tres nuevos comercios previstos para inaugurar antes de fin de año. El centro comercial de referencia en Extremadura quiere demostrar así una vez más su compromiso de renovación y su apuesta por la innovación y la experiencia del visitante.

Estos nuevos negocios serán: la marca de ropa deportiva Sprinter, la firma Scalpers Woman y la cafetería extremeña Floco Original Coffee. Unas incorporaciones pensadas al detalle y que disponen de una oferta que no deja indiferente a sus clientes. «La llegada de Floco a El Faro refuerza nuestro apoyo al comercio extremeño», señalan desde la gerencia del centro comercial.

De esta manera, El Faro demuestra que reúne una amplia y variada oferta en moda, restauración, ocio y servicios, que ya cuenta con más de 100 establecimientos desde marcas nacionales hasta internacionales de primer nivel. «Con estas tres nuevas incorporaciones contribuimos al objetivo de continuar enriqueciendo nuestro mix comercial para ofrecer una mejor experiencia a todos los públicos», añaden desde la gerencia.

