Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

El Centro Comercial amplía su apuesta comercial con un nuevo Sprinter

Irene Toribio

Martes, 21 de octubre 2025, 10:04

El Centro Comercial El Faro se ha convertido en un punto neurálgico de la ciudad: un lugar de encuentro y compras para extremeños y portugueses que llegan desde los rincones más cercanos de la Raya. Por eso no es de extrañar que cada vez más comercios apuesten por abrir sus puertas allí.

Si hace unos días anunciábamos el cierre de la cadena de comida rápida TGB (The Good Burguer), y la apertura de una cafetería local que no deja de crecer: Floco. Ahora es una tienda de deportes la que amplía su oferta comercial en El Faro.

Es oficial: abrirá un Sprinter JD, una cadena de tiendas de ropa, calzado y material deportivo, que es propiedad de la empresa británica JD Sports.

Desde la cadena ya están buscando trabajadores para incorporarse a su equipo, aunque no detallan la fecha oficial de apertura. De momento, tendremos que esperar para conocer más detalles de esta nueva apuesta de El Faro.

