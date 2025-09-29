El centro comercial El Faro de Badajoz aumenta un 30% sus visitantes

R. H. Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

Buenos números para el centro comercial El Faro de Badajoz. Castellana Properties confirma el buen comportamiento de las instalaciones comerciales situadas en la avenida de Elvas, en la frontera con Portugal. La compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y el país luso hace balance de la evolución de su negocio en los últimos meses y muestra su satisfacción con un «un sólido desempeño tanto en afluencias como en ventas».

Desde abril hasta el 31 de agosto de 2025, entre los activos repartidos por la península destaca especialmente El Faro, donde las últimas actuaciones llevadas a cabo para «añadir valor» a las instalaciones comerciales han logrado un «incremento de afluencia superior al 30% durante los cinco primeros meses del año» fiscal de la compañía (de abril de 2025 a marzo de 2026).

Uno de cada cuatro clientes que atraviesa las puertas del centro comercial procede de Portugal. Entre el 25 y el 30% de los visitantes llegan hasta esta tienda del otro lado de Raya.

En total, los centros comerciales gestionados por Castellana Properties en España y Portugal han recibido más de 39 millones de visitas en este mismo periodo de abril a agosto, y se prevé terminar el año fiscal alrededor de los 70 millones de visitas en toda la cartera de centros comerciales.

En cuanto a las ventas, los datos de abril a julio reflejan también una evolución muy positiva. En el total de la cartera de Castellana Properties, el aumento en ventas asciende al 5,1%. En España, las ventas se han incrementado un 5,7%, mientras que en Portugal han crecido un 4,1%. En particular, la cartera de centros comerciales de la compañía ha experimentado un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los parques comerciales del grupo han registrado un destacado aumento del 8,2%.

En España, la compañái tiene 138 arrendamientos (63 renovaciones y 75 nuevos contratos), con una superficie de 29.887 m² y un valor total de 9,9 millones de euros. En Portugal, ha firmado 32 arrendamientos (21 renovaciones y 11 nuevos contratos), correspondientes a una superficie total de 3.616 m², con un valor de 1,6 millones de euros.

