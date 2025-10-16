HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz

Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz

Se espera que abra sus puertas a principios de noviembre

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Aroma a café recién molido, ese crujido de galletas y pasteles recién horneados, el tintineo de las cucharillas sobre sus tazas de cerámica... El sonido de la máquina de café funcionando, que anuncia que algo delicioso está por llegar. El centro comercial El Faro, un punto de encuentro entre vecinos de Badajoz y uno de los más frecuentados por los portugueses, se prepara para un cambio que hará salivar a los amantes del café.

Tras el cierre de TGB, una reconocida cafetería local está a punto de abrir sus puertas, prometiendo una experiencia única para los visitantes del centro. Aunque todavía no se han dado todos los detalles de la apertura, todo apunta a que abrirá sus puertas en torno al 3 de noviembre, una experiencia que transformará la oferta gastronómica del lugar.

Se trata de Floco Original Coffee, una empresa local que abrirá su quinto establecimiento en Extremadura, el tercero en Badajoz.

La reconocida cadena de cafeterías, donde ofrecen una amplia gama de productos para desayunar y merendar, apuesta ahora por El Faro tras haberse convertido en un rincón muy frecuentado tanto en Valdepasillas como en la plaza de los Alféreces.

Floco busca empleados

La cafetería ya busca trabajadores para su nuevo local. «En Floco Original Coffee, cadena de cafeterías de especialidad en plena expansión, buscamos 4 Encargados/as de local para nuestro nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Faro (Badajoz). Buscamos personas apasionadas por el café de especialidad, con orientación al cliente y experiencia previa en gestión de equipos en hostelería o restauración organizada«, anuncian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz

Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz