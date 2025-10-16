Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz Se espera que abra sus puertas a principios de noviembre

Aroma a café recién molido, ese crujido de galletas y pasteles recién horneados, el tintineo de las cucharillas sobre sus tazas de cerámica... El sonido de la máquina de café funcionando, que anuncia que algo delicioso está por llegar. El centro comercial El Faro, un punto de encuentro entre vecinos de Badajoz y uno de los más frecuentados por los portugueses, se prepara para un cambio que hará salivar a los amantes del café.

Tras el cierre de TGB, una reconocida cafetería local está a punto de abrir sus puertas, prometiendo una experiencia única para los visitantes del centro. Aunque todavía no se han dado todos los detalles de la apertura, todo apunta a que abrirá sus puertas en torno al 3 de noviembre, una experiencia que transformará la oferta gastronómica del lugar.

Se trata de Floco Original Coffee, una empresa local que abrirá su quinto establecimiento en Extremadura, el tercero en Badajoz.

La reconocida cadena de cafeterías, donde ofrecen una amplia gama de productos para desayunar y merendar, apuesta ahora por El Faro tras haberse convertido en un rincón muy frecuentado tanto en Valdepasillas como en la plaza de los Alféreces.

Floco busca empleados

La cafetería ya busca trabajadores para su nuevo local. «En Floco Original Coffee, cadena de cafeterías de especialidad en plena expansión, buscamos 4 Encargados/as de local para nuestro nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Faro (Badajoz). Buscamos personas apasionadas por el café de especialidad, con orientación al cliente y experiencia previa en gestión de equipos en hostelería o restauración organizada«, anuncian.

