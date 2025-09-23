La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz La conocida marca de moda masculina amplía su tienda en Badajoz e incorpora moda femenina e infantil

Judit Molina Martes, 23 de septiembre 2025, 11:45

El centro comercial El Faro de Badajoz sigue sumando novedades. Tras la reapertura la semana pasada de las tiendas Primor y Stradivarius, este miércoles 24 de septiembre será el turno de Scalpers, que estrena un nuevo y más amplio local en el complejo comercial pacense.

Scalpers nació como una marca especializada en moda masculina, desde ropa casual y deportiva hasta trajes y complementos, pero con el paso de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente del sector con más de 300 puntos de venta en España. A su crecimiento en el terreno de la moda se han sumado proyectos paralelos, como colecciones para el hogar y una línea de cosmética.

La firma andaluza, que hasta ahora ofrecía en El Faro únicamente su colección 'Man', amplía su catálogo con la línea 'Woman' y la línea 'Kids', dirigida al público infantil. De esta forma, la marca diversifica su oferta y se abre a nuevos perfiles de clientes en Badajoz.

