La 'reina del bolero' regresa a Badajoz el próximo sábado. HOY
Badajoz

Tamara cantará en el López de Ayala el próximo sábado

El concierto de la 'reina del bolero' comenzará a las nueve de la noche

R. H.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:28

La cantante Tamara ofrecerá un concierto el próximo sábado 20 de septiembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el marco de su gira '25 Años, de corazón'. No es la primera vez que la 'reina del bolero' se sube a las tablas del escenario pacense. En 2016 unió su voz a Los Panchos dentro de su gira 'Si tu me dices ven'.

El concierto del próximo sábado comenzará a las 21,00 horas, y servirá para presentar su espectáculo 'Piano y voz' dentro de su nueva gira, con la que celebra 25 años de música, y en la que también estrenará en directo sus nuevas canciones.

25 años de carrera

En 2025 la artista celebra su 25 aniversario de carrera musical y lo hace sobre los escenarios con su Gira '25 Años, de corazón', donde «presentará sus nuevas canciones, y donde también habrá hueco para repasar los grandes éxitos de su carrera y homenajear algunas de las composiciones que forman parte de la historia de la música de nuestro país», señala el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

La cantante promete ofrecer un espectáculo íntimo en el que «conecta con el público de una forma cercana y emocionante», y para el que las entradas ya están a la venta a un precio único de 27 euros.

