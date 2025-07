Suerte de Saavedra vuelve a contar con pediatra

Tras seis meses de espera, los niños de Suerte de Saavedra vuelven a contar con pediatra. La semana pasada el Servicio Extremeño de ... Salud cubrió la vacante que existía en el centro de salud del barrio desde las pasadas Navidades.

Los vecinos están satisfechos tras recuperar la consulta especializada, que ha ocupado una doctora, pero lamentan que hayan tardado tantos meses en lograrlo.

El pasado mes de abril los usuarios del centro de salud de Suerte de Saavedra comenzaron a movilizarse y a denunciar que ya acumulaban cuatro meses sin especialista para los menores. Varios usuarios presentaron hojas de reclamaciones dirigidas al SES, pero no obtuvieron respuesta y no saben cuándo sus hijos pequeños volverán a tener especialista.

Las protestas

HOY recogió las quejas de estos afectados y la Consejería de Salud confirmó que no contaban con especialistas para cubrir la baja en Pediatría. «Aunque se han seguido los procedimientos para su cobertura, en este momento no hay pediatras disponibles en la bolsa de empleo», indicó el SES que ya indicó entonces que hasta julio no habría posibilidad de solucionar el problema. Este mes han terminado la especialidad cinco médicos y ha sido entonces cuando Salud ha podido realizar contrataciones para cubrir esta ausencia.

En estos meses los niños del barrio han tenido que ser atendidos en otras consultas de Medicina General. Esto provocó quejas de las familias afectadas que consideraban que no era seguro para los menores y además denunciaban que esas consultas estaban saturadas y en ocasiones los niños soportaban esperas de horas.

Había casos especialmente graves como el de una niña del barrio con una patología grave que la ha llevado a la UCI en dos ocasiones y que necesita supervisión pediátrica constante. Por esta razón las familias de Suerte de Saavedra llegaron a recoger firmas a las puertas del centro sanitario para remitirlas al SES y exigir una solución inmediata.

Finalmente los afectados han tenido que esperar mas de seis meses y se ha cumplido la previsión de las autoridades sanitarias, en julio hay nuevo pediatra en este barrio pacense.

La escasez de pediatras no solo ha golpeado a Suerte de Saavedra. También en abril hubo protestas en Olivenza. Un grupo de vecinos se manifestó en la inauguración del centro de salud de Valverde de Leganés aprovechando la visita al mismo de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

En el caso de Olivenza estaban de baja los dos pediatras que atienden a los 1.400 niños de esta localidad. Tras las primeras movilizaciones, el SES incorporó un profesional.