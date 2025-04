El centro de salud de Suerte de Saavedra no tiene pediatra desde hace cuatro meses

Rebeca Jiménez sale del centro de salud con su hijo de la mano y se cruza con una vecina que le pregunta: «¿Ya hay pediatra?». « ... Qué va, hija. Le ha visto un médico normal y me van a dar cita para la revisión por la tarde, pero que vuelva la semana que viene». La conversación de estas dos residentes en Suerte de Saavedra es habitual estos días en este barrio de Badajoz que no tiene pediatra desde hace cuatro meses.

Desde las Navidades el centro de salud de Suerte de Saavedra carece de pediatra y los niños del barrio están siendo atendidos por médicos de cabecera ante la queja de sus familias. Varios usuarios han presentado hojas de reclamaciones dirigidas al SES (Servicio Extremeño de Salud), pero no han obtenido respuesta y no saben cuándo sus hijos pequeños volverán a tener especialista.

«Cuando me quejé me dijeron que eran unas vacaciones y que volvería enseguida, pero nada. Ahora que es una baja, pero seguimos sin pediatra. Yo no entiendo que nos dejen sin el médico que corresponde a nuestros niños. Seguro que en otros barrios de Badajoz sí que tienen», se lamenta Rebeca, quien asegura que muchas familias están indignadas y han expresado sus quejas, «pero que no sirve para nada».

«Mi hijo anda con problemas de alergias y su médico ya le conocía. Y hay niños que aún están peor, que tienen que ir muchas semanas y ahora dependen de que les den cita con un médico de cabecera que les va cambiando cada vez, nunca saben a cuál van a ir. No me parece ni medio normal», se lamenta esta madre de Suerte de Saavedra, que pide a la Junta de Extremadura que acelere los trámites «todo lo que puedan» para que su centro de salud vuelva a la normalidad.

Respuesta del SES

Desde el Servicio Extremeño de Salud confirman que el puesto de pediatra del centro de salud Suerte de Saavedra está vacante debido a una baja por enfermedad. «Aunque se han seguido los procedimientos para su cobertura, en este momento no hay pediatras disponibles en la bolsa de empleo», añaden desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Sin embargo, desde la Administración regional aseguran que en ningún momento se ha dejado desatendido a los usuarios, ya que indica que se ha cubierto el servicio con alternativas.

«Para garantizar la atención, se ha reorganizado la asistencia: tres días por semana la consulta pediátrica la atiende un médico de familia en el propio centro, y los otros dos días está cubierta por el equipo médico de la zona básica de salud», añaden.

Según el SES, a partir de julio finalizarán la especialidad cinco nuevos pediatras, lo que les permitiría cubrir la plaza

Desde la Consejería de Salud también aseguran que los menores de este centro de salud tienen cubiertas igualmente las revisiones fijas que tienen que pasar los menores a ciertas edades, que para ello se ha establecido la visita de un pediatra por las tardes a este mismo centro. Se les da cita para las revisiones y el especialista la cubre en horario vespertino.

Por ahora no hay solución para este problema, según admiten los responsables sanitarios. «Está previsto que a partir de julio finalicen su especialidad cinco nuevos pediatras, lo que permitiría poder cubrir esta plaza», indican desde el SES. Es decir que los menores de este barrio continuarán sin especialista al menos otros cuatro meses si el titular en el puesto no se incorpora.

Otra alternativa para cubrir esta plaza es que Salud se la dé a un médico de familia, pero que estén dentro del llamado 'cupo pediátrico'. Es muy común, suele haber sanitarios de este tipo que cubren la especialidad. Sin embargo indican desde el SES que tampoco hay profesionales con este perfil en la bolsa de empleo actualmente, por lo que no es viable como solución.

La escasez de pediatras no solo ha golpeado a Suerte de Saavedra. Recientemente las protestas se dieron en Olivenza. De hecho la semana pasada un grupo de vecinos de esta localidad, junto al alcalde del municipio, Manuel José González Andrade, se manifestaron en la inauguración del centro de salud de Valverde de Leganés aprovechando la visita al mismo de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

En el caso de Olivenza están de baja los dos pediatras que tienen plaza en la localidad y que atiende a los 1.400 niños de esta localidad. Tras las primeras movilizaciones, el SES incorporó un profesional para cubrir el puesto, pero continúan las quejas porque quieren contar con dos pediatras a tiempo completo.

La falta de pediatras es un problema a nivel nacional que también afecta a Extremadura y donde se deja sentir, especialmente, en Atención Primaria. Según los datos de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura, fruto de un estudio realizado el pasado febrero, en la región hay 138 plazas de Pediatría de Atención Primaria. Son las que están repartidas entre los centros de salud de Extremadura. De esas 138 plazas, un 25% aproximadamente, una de cada cuatro, están ocupadas por médicos que no son pediatras.

El centro de salud de Suerte de Saavedra se inauguró en 2013 con el objetivo de descongestionar el de San Roque. Tiene muchos pacientes, de hecho en 2023 estuvo en la lista de los centros sanitarios con mayor saturación de Extremadura. Era el que más lo estaba en Badajoz, con 41,58 pacientes diarios por facultativo.

Los usuarios defienden, además, que hay muchas familias con niños pequeños en la zona y que la ausencia de pediatra es un gran perjuicio.