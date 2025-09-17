HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Inspección de las uvas. GUARDIA CIVIL
Sucesos en Extremadura

Siete investigados por sustraer más de 1.000 kilos de uva en Badajoz

El montante de la fruta recolectada ilícitamente está valorado en unos 5.000 euros

R. H.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil ha investigado a siete vecinos de Badajoz por su implicación en la sustracción de más de 1.000 kilos de uva en una explotación agrícola de Valdebótoa.

Según informa la Benemérita con una nota de prensa, la actuación se inició a finales del pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las sustracciones que se estaban produciendo de una clase de variedad determinada de uva cultivada en una finca del municipio botense. La cantidad recolectada fue de unos 1.050 kilogramos sustraídos, por valor de unos 5.000 euros.

Vehículos sospechosos

Ante los citados hechos y dentro de los dispositivos de servicios establecidos, agentes del Equipo ROCA y del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valdebotoa-Badajoz, sorprendieron hasta en dos ocasiones a varios vehículos sospechosos en el interior de la finca. Al detectar la presencia de los agentes, estos conductores se dieron a la fuga y abandonaron el lugar parte de la uva que tenían ya recolectada y preparada en cajas para su carga, unos 200 kilogramos.

Personas con antecedentes

En una de estas actuaciones, la Guardia Civil interceptó a un turismo ocupado por cinco vecinos de Badajoz, vinculados familiarmente y con numerosos antecedentes por hechos similares.

Con el desarrollo de la investigación, aportados los datos de los vehículos y la identidad de los participantes en la sustracción del fruto, a los cinco identificados en el vehículo y a los otros dos coautores de las acciones delictivas, en dependencias oficiales se les instruyeron diligencias por su implicación en la sustracción de 1.050 kilogramos de uva pertenecientes, que supuestamente expusieron para su venta clandestina en mercadillos de esta capital pacense.

