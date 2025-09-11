Agricultores de Almendralejo piden una subida de los precios de la uva ante la caída de la producción A pesar de no cumplirse los pronósticos por las abundantes lluvias, la Comunidad de Labradores y Ganaderos asegura que el producto es de «excelente calidad»

La vendimia entra en su recta final en Extremadura. La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) lanza su primer balance y califica la campaña de «muy difícil» debido a la caída en la producción, un descenso que cifra en un 30 por ciento en el caso de la uva blanca y del 50 por ciento en la tinta.

Los productores de Tierra de Barros achacan esta «compleja situación» a la falta de mano de obra -un problema ya endémico en el sector-; el bajo rendimiento de las explotaciones a causa de las altas temperaturas soportadas durante el verano y, por último, debido a los elevados costes de producción que los agricultores tienen que soportar.

«Excelente calidad»

Aseguran los agricultores de Almendralejo que los pronósticos que auguraban en primavera una vendimia excepcional, por las lluvias caídas en otoño e invierno, se vieron truncados por el calor estival. El resultado ha sido «una producción mucho menor que la esperada, pero de excelente calidad y con escasa utilización de fitosanitarios». Con este balance y en un contexto de repunte del precio de los vinos en el mercado, la organización agraria considera que «estaría más que justificada una revisión de los precios de la uva al alza».

Más protección para el sector del cava

Respecto a la uva de cava, la CLYGAL hace un llamamiento a las grandes industrias envasadoras para que «reconozcan el valor añadido de este producto, con una cotización por del vino base más ecuánime, para hacer así viable este subsector productivo». En este sentido añaden que es preciso proteger el sector del cava para que sea sostenible, frente a 'injerencias' de productos sucedáneos en el mercado, que dañan notablemente a los productores y perjudican la Denominación de Origen.

UPA-UCE ya señaló que si se detectan precios por debajo de los costes de producción lo pondrá en conocimiento de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que vigila, entre otros aspectos, que se cumpla la conocida como Ley de la Cadena Alimentaria.

