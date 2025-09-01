HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vendimiando en Tierra de Barros antes de que salga el sol para evitar las altas temperaturas. HOY

El calor de agosto rebaja la producción de una vendimia con uva de más calidad

UPA-UCE y Asaja prevén un 20% menos de cosecha y les preocupa el bajo precio que abonan las bodegas

J. López-Lago

J. López-Lago

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:56

Una vendimia con menos producción, pero más calidad en la uva. Es el resumen que hacen las organizaciones agrarias UPA-UCE y Asaja, cuyos presidentes ... achacan a las copiosas lluvias de esta primavera y al excesivo calor de este mes de agosto un resultado final que aún está por analizar pues en Extremadura la uva blanca, la más abundante, se recoge hasta casi finales de septiembre.

hoy El calor de agosto rebaja la producción de una vendimia con uva de más calidad

