Tractorada para protestar por la «falta de negociación» de los contratos de compraventa de aceituna de mesa La Unión ha convocado una concentración el día 24 en Pozuelo de Zarzón

R. H. Martes, 16 de septiembre 2025, 14:05

La Unión ha convocado una tractorada y una concentración en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre para protestar por la falta de negociación de los contratos de compraventa de aceituna de mesa.

Recuerda la organización que el artículo 9 bis de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria establece que la negociación de los contrataos agroalimentarias se deben firmar en un «plazo razonable» de tal manera que la dilación de los mismos suponga la debilitación en la otra parte.

La Unión asegura que las industrias elaboradoras de aceituna de mesa «están retrasando de manera injustificada la firma de los contratos de compra de aceituna de mesa». Indican que este escenario se produce con el fin de presionar a los productoers para que «negocia el precio a la baja por la presión de la maduración de las aceitunas».

Los productores siguen reivindicando que el precio que deben reflejar los contratos es el que estipula la normativa, nunca por debajo de los costes de producción, calculados en 1,10 euros/kg (más el porcentaje de beneficio del agricultor, que calcula a modo de ejemplo en 1,32 euros/kg de media).

24 de septiembre

Para presionar a las industrias a la firma de los contratos de compraventa con el tiempo suficiente para no llevar el conflicto al inicio de la campaña de recolección, es por lo que La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la convocatoria de un acto de protesta en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre de las 10 a las 15 horas, además de la concentración en la rotonda que une las principales carreteras, se va a realizar una marcha de tractores desde los pueblos limítrofes.

Si como resultado de dicha concentración no se solventa el problema, anuncia el colectivo agrario que se convocará un paro general en la recogida de aceitunas en las comarcas productoras, para reivindicar a las industrias un precio justo y a la Administración regional para que «publique de una vez por todas los costes de producción de este producto».

La Unión sostiene que no va a permitir que «los compradores se pongan de acuerdo para pagar por nuestro producto un precio que además de ilegal es inmoral», ya que la demanda internacional de aceituna de mesa es superior a la oferta y además los precios de venta al consumidor están muy por encima de los pagados a los productores por lo que el margen comercial es suficiente para satisfacer el precio reivindicado por los productores.