El SES ya permite pedir citas por la tarde en los centros de salud de El Progreso y San Roque

«Me parece muy bien porque es verdad que hay veces que pides cita y te dan para 8 días y eso es como no ... tener médico de cabecera». Así celebra Mercedes Valle que su centro de salud, el de San Roque, haya incorporado consultas por la tarde. Se trata de una medida que el SES ha promovido para agilizar las citas en los centro sanitarios con mayores retrasos y que en Badajoz, de momento, beneficia a San Roque y El Progreso.

La medida ya se ha puesto en marcha. En total la Junta de Extremadura la ha incluido en 34 centros de salud de la región. De ellos, dos están en Badajoz aunque no descartan que se vaya extendiendo a otros. De hecho, desde la Consejería de Salud afirman que su intención es ir ampliando la red de centros que ofrecerán consultas de tarde.

«Las consultas de tarde, que ya han comenzado a ofrecerse desde este mes de julio, se están organizando actualmente en función de las necesidades asistenciales. Su activación responde, por un lado, a la cobertura de profesionales ausentes y, por otro, a la existencia de demoras superiores a las 48 horas en determinados centros de salud», afirman desde Salud.

«Asimismo, está previsto que su disponibilidad se incremente de forma progresiva con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de espera y garantizar una atención ágil y eficaz», añaden.

Más retraso

HOY ha consultado a los pacientes de varios centros de salud de la ciudad y muchos afirman que no consiguen cita en Atención Primaria en menos de 48 horas. «Casi imposible, lo normal, a la semana siguiente. Si no es urgente, vale, pero hay ocasiones que no te queda otra que irte a Urgencias y así es como se saturan los hospitales», opina Cecilio Vargas, usuario del centro de salud de Suerte de Saavedra.

En el de Zona Centro, más conocido como Los Pinos, varios usuarios afirman que lo normal es que les den cita de cuatro a siete días después de la petición. «Ha empeorado mucho, no se si hay menos médicos o más pacientes, pero hace unos años ibas al médico, efectivamente, a los dos días y ahora una semana mínimo, a veces más. Hay rachas malísimas», se lamenta Gema Muñoz, paciente de este centro.

Muñoz añade que hay un problema adicional, que en ocasiones uno de los médicos falta, por baja o libranza, y sus pacientes son derivados a otra consulta en las que un solo facultativo atiende el doble de personas en un día, a sus pacientes y a los del doctor ausente. «Cuando pasa eso ya sabes que van a ser horas de retraso, deberían cubrir las ausencias», añade esta usuaria que asegura que solo Pediatría, porque tiene un niño pequeño, atiende en 48 horas en este centro de salud del centro de Badajoz.

Todos los pacientes consultados ven con buenos ojos que se amplíen las consultas a la tarde, tanto para reducir la espera para ver un médico como por motivos de conciliación laboral. «Yo trabajo de mañana y me vendría muy bien poder pedir consultas por la tarde, espero que llegue aquí», añade José María Ruiz, usuario del centro de salud de Suerte de Saavedra.

A pesar de que esta medida ha arrancado en San Roque y El Progreso, aún hay muchos beneficiarios que lo desconcen. «No, no lo sabía, me parece bien. Todo lo que sea en beneficio del barrio es bien recibido», declara Judith Navio, vecina de la avenida Padre Tacoronte.

Eso sí, hay cierta preocupación entre los encuestados por cómo se cubrirán esas horas extra que se van a ofrecer por la tarde, por si supone mayor saturación para los centros de salud. Desde el SES han indicado que este refuerzo llegará con los propios médicos de estos ambulatorios. «No se realizan estas consultas de tarde con nuevas contrataciones sino con el personal médico de la propia zona de salud», dicen desde el SES.

Media de espera

La apertura de consultas por la tarde fue dada a conocer este martes por Gemma Montero directora general de Asistencia Sanitaria.

La medida se ha tomado en respuesta a una solicitud de Unidas por Extremadura, que planteó la necesidad de que el SES actuara para atajar las esperas en Atención Primaria.

José Antonio González Frutos, diputado de Unidas por Extremadura, analizó los datos de esperas y aseguró que la situación es muy negativa. «En el 75% de las zonas básicas de salud se incumplen los plazos establecidos y se tarda más de 48 horas en dar una cita», dijo González Frutos. «En Extremadura el 79,6% de los pacientes tarda más de dos días en ser atendido y el 38,6% más de siete». Y después hay casos como el del centro de salud de Montijo-Puebla de la Calzada, «donde es imposible que te den una cita antes de 15 días y eso si vas hasta allí y la solicitas de manera presencial», indicó.