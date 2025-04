Una fisura en la peana impide al Prendimiento terminar su procesión en Badajoz

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 17 de abril 2025, 13:22 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

Susto en el Vía Crucis del Prendimiento que se celebró en la madrugada del Jueves Santo en Badajoz. Esta procesión de silencio, que salió a la 1.00 de la madrugada desde la iglesia de la Concepción, se vio obligada a volver al templo una hora después sin continuar el recorrido que tenía previsto realizar después de completarse las 14 estaciones del Vía Crucis que se celebró la Plaza Alta.

«Cuando subíamos camino de la Plaza Alta por la calle Moreno Zancudo vimos que el Cristo se zimbreaba un poco, algo que no era normal en su caminar. Hicimos las estaciones del Vía Crucis y al hacer la levantada para continuar veíamos que algo no iba bien», contaba a HOY este jueves la hermana mayor del Prendimiento, María Victoria Valor.

Fue entonces cuando los hermanos portadores del paso decidieron comprobar cuál era el estado de la parihuela para asegurarse de que todo iba bien. Para su tranquilidad, todo era correcto y estaba bien ajustado, pero se llevaron una sorpresa al descubrir una fisura entre el pie y la peana de la imagen. «Viendo esto no nos quedó otra cosa que suspender. Quitamos a Jesús de la parihuela y nos lo llevamos con muchísimo respeto, recogimiento y muy dignamente de vuelta al templo», apuntaba Valor.

Fueron cinco portadores del Prendimiento los encargados de llevar la imagen sin el paso hasta la parroquia. El resto de hermanos de carga se encargaron de bajar la parihuela. «Decidimos regresar a casa para no ponerlo en riesgo, pero el Cristo está perfectamente. Esto son cosas que pasan, por la mañana subimos a la parihuela y anclamos las rosas y no tenía nada. Se soltó estando en estación de penitencia y lo más sensato era volver para no poner en riesgo a la imagen», subraya la hermana mayor.

La imagen de Jesús del Predimiento, que sale en procesión desde 1988, tenía previsto estar en la calle hasta alrededor de las 4.00 de la madrugada, pero finalizó su recorrido dos hora antes de lo previsto, ya que no pudo llegar hasta al plaza de la Soledad ni tampoco entrar en la carrera oficial.

«No quisimos poner en riesgo la imagen, que está restaurada desde hace tres años, pero las cosas pasan y lo importante es ponerle solución», aseguraba María Teresa Valor, quien destaca que fue la decisión más acertada que pudo tomar la Junta de Gobierno.

En los próximos días será revisada por su restaurador la imagen, una talla anónima del siglo XVII que sale en procesión sobre las antiguas andas de la Virgen de los Dolores, que lleva cuatro faroles realizados en la Orfebrería Daniel Santos.