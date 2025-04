Miércoles Santo de paraguas en Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 17 de abril 2025, 07:41 Comenta Compartir

Tarde complicada para desfilar en Badajoz la de este Miércoles Santo. Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde cuando las nubes descargaban sobre la ciudad una preocupante llovizna. A esa hora, en la parroquia de San Andrés ya se planteaban retrasar a las 21.00 horas la salida del desfile.

La hora marcada en el programa oficial eran las 20.30 horas, pero las previsiones no eran buenas y la junta de hermandad ya barajaba retrasar unos minutos la apertura de puerta para sacar las imágenes a la calle.

En San Andrés siempre resulta más sencillo tomar una decisión de este tipo. Incluso en los años complicados es posible dar una vuelta a la plaza y regresar al templo si la lluvia reaparece. Incluso subir a la Catedral y bajar rápidamente si el tiempo no acompaña.

Muy distinto a la realidad que se vive en Santo Domingo, cuya hermandad es la única que pone cuatro pasos en la calle. Sacar todas las imágenes es tarea casi imposible si no existe la seguridad de que no va a llover. Y este miércoles Santo no existía esa certeza.

No era fácil la decisión pero pasadas las nueve de la noche las dos cofradías iniciaron su recorrido con la esperanza de que no volviese a caer agua sobre la ciudad se Badajoz. Se emocionaron los costaleros, vibraron los penitentes, aplaudió el público y comenzaron a sonar los instrumentos de unos músicos que hasta pocos minutos antes habían visto cercana la posibilidad de interpretar sus partituras dentro de los templos.