«Badajoz tiene un patrimonio tan importante como las mejores semanas santas»

La presidenta de la Agrupación de Cofradías de Badajoz, Laura García Alzás, ha transmitido la satisfacción que sienten los cofrades de la ciudad tras saber ... que la Semana Santa de Badajoz ya es una Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Ha sido una gran alegría, porque ha costado conseguirlo».

García Alzás ha reconocido que desde que el Ministerio pidió al Ayuntamiento de Badajoz que completase la documentación presentada, entre los cofrades de la ciudad han existido dos sentimientos contrapuestos: por una parte, la confianza en que se iba a conseguir; por otra, el miedo a que finalmente este importante proyecto no se llevase a cabo. «Por ese me he alegrado tanto cuando esta mañana me ha telefoneado la prensa para decirme que nos habían concedido el título».

«Nosotros tenemos una Semana Santa con más de cinco siglos de historia, ese era uno de los requisitos que se exigían, y al mismo tiempo tenemos un patrimonio tan importante como otras semanas santas internacionales, porque nuestras imágenes vienen de los talleres más importantes del país. Ahora, con este reconocimiento, vendrán más turistas a visitarnos», ha dicho.

Igualmente ha expresado el deseo de que a partir de ahora sea más fácil acceder a los recursos que se necesitan para conservar y restaurar el importante patrimonio con el que cuentan las cofradías de Badajoz.

Laura García Alzás valora la gran cantidad de personas llegadas desde distintos puntos que aprovechan su visita a la región para acercarse a la Semana Santa de Badajoz. «Contar en la región con Cáceres, Mérida y Badajoz es importante porque unas ciudades se complementan a otras. También tenemos a muchos turistas portugueses que vemos esos días en las procesiones y en los templos».

Desde la Agrupación de Cofradías se valora el trabajo que hacen a diario las diez cofradías que ya entran en la carrera oficial de la Semana Santa de Badajoz y también la nueva hermandad del Cerro de Reyes. Al mismo tiempo, se valora la aportación que realizan los costaleros, pieza clave para dar vistosidad a esta fiesta.

Desde la Agrupación de Cofradías se dio este martes un especial valor a la iniciativa que tomó el Ayuntamiento cuando inició los pasos para conseguir esta declaración.

La concesión de la declaración también ha sido aplaudida por la Asociación de Costaleros y Capataces San José. «A título personal, como pacense, estoy contentísimo, pero hay que trabajar mucho para llenar de contenido el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional que nos han concedido», dijo Ricardo Becerra, presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José.

El representante de este colectivo no oculta que la creación de esta asociación en 1989 ha sido fundamental para aumentar el atractivo de las procesiones, que hasta entonces movían sus pasos con ruedas. «Treinta y tantos años después seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotros». Desde la Asociación de Costaleros se valora lo conseguido, «pero hay que evitar dormirse en los laureles y tal vez pudiéramos plantearnos que el Sábado Santo hubiese alguna procesión, porque ese día no hay en la ciudad un atractivo fuerte para el turismo».

«Y si consiguiésemos que alguna procesión entrase en la Alcazaba, eso sería como estar en Alicia en el País de las Maravillas. Ya sé que es difícil porque el acceso por la Puerta del Capitel no lo permite, pero siempre hay que aspirar a más en una ciudad que tiene un patrimonio tan importante como el que tiene Badajoz. Todo eso hace falta y también la unión de todos los que hacemos posible esta importante fiesta», ha concluido Becerra.