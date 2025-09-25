La Semana Santa de Badajoz recoge su distinción como Fiesta de Interés Internacional

El alcalde Ignacio Gragera recogió ayer el diploma por parte del Ministerio de Industria y Turismo que acredita la Semana Santa de Badajoz como ... Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Es un día muy importante para el conjunto de la ciudad y la Badajoz cofrade, que lleva mucho tiempo luchando por este reconocimiento», indicó el regidor, quien estuvo acompañado por los concejales delegados Rubén Galea y José Antonio Casablanca en el acto celebrado en el Teatro Real de Madrid. También asistió Laura García, presidenta de la Agrupación de Cofradías y Hermandades.

Badajoz es una de las diez ciudades españolas que cuenta con dos reconocimientos internacionales, para el Carnaval y desde 2025 también para su Semana Santa. El acto, que se ha celebrado coincidiendo con el Día Mundial del Turismo del próximo 27 de septiembre, estuvo presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Símbolos

Ignacio Gragera también agradeció a todos los que «han construido nuestra Semana Santa dando pasos poco a poco», y añadió que la ciudad «ha sabido respetar sus símbolos, con pasos que son joyas históricas, un mundo cofrade muy fiel y un Casco Antiguo que ayuda a crear esa seña de identidad».

La próxima Semana Santa de Badajoz se celebrará desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril de 2026 y para su segunda edición como Fiesta de Interés Turístico Internacional tendrá un cartel obra del artista Pedro Castro Rojas.