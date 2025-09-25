HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde, Ignacio Gragera, con el ministro y la secretaria de Estado de Turismo. CEDIDA

La Semana Santa de Badajoz recoge su distinción como Fiesta de Interés Internacional

Badajoz es una de las diez ciudades españolas que cuenta con dos reconocimientos de este nivel, al sumar también el Carnaval

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El alcalde Ignacio Gragera recogió ayer el diploma por parte del Ministerio de Industria y Turismo que acredita la Semana Santa de Badajoz como ... Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Es un día muy importante para el conjunto de la ciudad y la Badajoz cofrade, que lleva mucho tiempo luchando por este reconocimiento», indicó el regidor, quien estuvo acompañado por los concejales delegados Rubén Galea y José Antonio Casablanca en el acto celebrado en el Teatro Real de Madrid. También asistió Laura García, presidenta de la Agrupación de Cofradías y Hermandades.

