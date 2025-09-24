HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro, tras recoger el título de interés turístico nacional. AYUNTAMIENTO

La Semana Santa de Plasencia ya es fiesta de intersés turístico nacional

Pizarro ha recibido en Madrid el diploma acreditativo de la distinción, entregado durante un acto presidido por el ministro de Industria y Turismo

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:48

Plasencia ha vivido hoy una jornada histórica. Su Semana Santa, una de las manifestaciones litúrgicas más antiguas del país, ha recibido en Madrid la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo que refuerza la proyección de esta tradición más allá de las fronteras extremeñas.

El acto oficial tuvo lugar este miércoles en Madrid, durante la ceremonia de entrega de diplomas a las celebraciones reconocidas en 2025. La jornada comenzó con la bienvenida de la directora general de Política Turística, Ana Muñoz Llabrés, y la apertura a cargo de la secretaria de Estado, Rosario Sánchez Grau. Posteriormente, la delegación placentina, encabezada por el alcalde Fernando Pizarro, recogió el título que acredita la nueva distinción. El evento fue clausurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Días antes, Sánchez Grau ya había felicitado a la ciudad, subrayando que la Semana Santa placentina «se ha convertido en una celebración única en Extremadura y en toda España». Destacó además que el reconocimiento es fruto del arraigo popular y de la implicación de los vecinos, factores que aportan un gran atractivo turístico a la cita.

La concesión llega tras la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Plasencia, que recibió el informe favorable de la Junta de Extremadura y cumplió con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

Una tradición de ocho siglos

La Semana Santa de Plasencia se celebra de manera ininterrumpida desde hace más de 800 años, lo que la convierte en la festividad religiosa más antigua de Extremadura. Más allá de su carácter litúrgico, ha adquirido una dimensión cultural y social que refleja la identidad de la ciudad, reconocida por la belleza de sus procesiones, su mestizaje y su capacidad de evolución.

En la actualidad, doce cofradías y hermandades penitenciales participan activamente en la organización de los desfiles procesionales, en los que la población se implica de forma masiva.

El marco en el que se desarrolla añade un valor excepcional: el casco histórico de Plasencia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sus calles, plazas y monumentos conforman un escenario único para el paso de las imágenes, ofreciendo estampas que combinan fervor religioso y riqueza patrimonial.

Distinción nacional

Con esta declaración, la Semana Santa de Plasencia se suma al listado de 164 fiestas populares españolas que ostentan la categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En Extremadura, pasa a ser la novena celebración que recibe esta distinción.

