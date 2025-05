Cuatro empresas pacenses gestionarán el parque acuático de Lusiberia

Miriam F. Rua Badajoz Miércoles, 17 de noviembre 2021, 11:57 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

Salones Murano, a través de su empresa de formación (Escuela Extremeña de Formación), se ha quedado con el antiguo Lusiberia por 800.000 euros, pero para gestionar el parque se acompañará de otras tres empresas pacenses: Grupo Río, Pepe Carballo hijo y Enmusa.

La compra-venta aún no se ha formalizado porque está pendiente de la resolución de un recurso, que no alterará el proceso de adjudicación, que ya ha sido autorizado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz . «Se trata de una cuestión formal que no afecta al fondo de la adjudicación y que esperamos tener resuelta a finales de este mes para que la venta se formalice a lo largo del diciembre», confirma Guillermo Pérez-Olivares, administrador de Nuvagest Concursal, que se hizo cargo del parque acuático en el mes mayo cuando Aqualand Extremadura, la anterior gestora, entró en concurso de acreedores voluntario.

La oferta presentada por Salones Murano por el parque acuático fue de 800.000 euros, 300.000 euros por encima del precio de salida de la subasta, para unas instalaciones de ocho hectáreas y media tasadas en dos millones de euros, que además de las piscina incluye la zona de restauración y la discoteca de verano.

Una vez formalizada la venta, se constituirá la nueva sociedad en la que Salones Murano será el socio mayoritario, pero en la que también entrarán otras tres empresas de la ciudad: Grupo Río dirigido por José Luis Iniesta, Pepe Carballo hijo (con una sociedad ajena a la de distribución de bebidas) y Enmusa (especializada en tratamientos de agua y piscinas). «Aunque pujamos solos en la subasta, desde el primer momento queríamos ir de la mano de otras empresas, con las que ya hemos cerrado un acuerdo», afirma Paco Vicente, al frente de Salones Murano.

Las cuatro empresas pacenses han valorado la oportunidad de gestionar unas instalaciones con más posibilidades que las que dan las piscinas, ante la cercanía del centro comercial El Faro, la Ronda Sur, que en el tramo que pasa por el parque está a punto de concluir, y la futura actividad de la plataforma logística.

La nueva sociedad al frente del antiguo Lusiberia se subrogará a la concesión administrativa para la explotación del parque acuático que el Ayuntamiento, que es el propietario, sacó en el año 2000. Lo harán bajo las mismas condiciones que tenía la anterior gestora, esto es, pagando un canon anual a las arcas municipales de 36.000 euros hasta 2075, que es cuando vence la concesión.

La idea que manejan los nuevos gestores es darle actividad al complejo durante todo el año, no solo en los meses de verano, aprovechando el espacio de restauración y la zona seca para desarrollar actividades.

Reapertura en primavera

Para ello, el primer objetivo que se plantean es la puesta a punto de las instalaciones que llevan cerradas desde julio de 2020. La intención, confirma Paco Vicente, es tener todo listo para que la actividad del parque se reanude la próxima primavera. «Necesitamos que el Ayuntamiento nos ayude en este arranque», pide.

En principio, durante todo el año ofertarían actividades enfocadas a la restauración, celebraciones y al desarrollo de actividades de ocio infantil o para mayores. Respecto a la discoteca, el deseo de los cuatro socios es tenerla abierto todo el año, pero para eso tienen que valorar primero lo que les costaría adecuar las instalaciones que están al aire libre.

El parque acuático no ha abierto este verano y el anterior, el de la pandemia, solo lo hizo un mes porque el 20 de julio de 2020 cerraron las puertas. La anterior gestora acumula una deuda de 1,8 millones de euros, que no asumirá Salones Murano, ya que los administradores concursales acordaron con los acreedores, fundamentalmente entidades bancarias, amortizarla con el dinero del traspaso.

Temas

Piscinas

Badajoz