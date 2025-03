«Llevo otra vez cuatro días sin poder coger bici alguna porque aparecía abierto el préstamo de una bicicleta que nunca cogí». Es la denuncia ... de Manuel Moralo Aragüete, abogado y profesor de la UEx. Es, también, uno de los usuarios más fieles del servicio público de alquiler, Biba, a pesar de los sinsabores que le da.

Se hizo abonado hace años y tras un paréntesis volvió. Pero en el últimos meses ha denunciado varios veces el declive y 2024 acaba sin que el Ayuntamiento haya puesto orden en un sistema de transporte que le gusta especialmente. Tiene una parada a solo unos metros de su casa y otra a las puertas de Económicas, donde da clase. El buen tiempo generalizado en Badajoz le invita a subir en una bici y dejar el coche en casa, pero cada vez lo tiene más difícil.

«Estoy harto de incidencias. A veces, como ahora, no puedo coger una bici porque me mantenían abiertos préstamos anteriores. Otras veces, la app te dice que hay bicis disponibles en una estación y, cuando llegas, no las hay o las que están no dejan ser cogidas». En San Atón suele haber bicis «varadas» que de forma sistemática no se pueden desbloquear. Lo ha denunciado en varias ocasiones hasta que las retiraron hace unos días.

Todo esto hace que se desespere. Hay 31 estaciones distribuidas por la ciudad, de las que diez no tenían ninguna bici el día 8 de diciembre. En otras, sí: hay cuatro de 16 aparcamientos que existen en la plaza de España; en el Faro dos de 10, y en el instituto Castelar, dos de 10 puestos. En total, ofrece 43 bicis de los 262 puestos que hay en las estaciones.

Manuel ha dado las quejas al servicio de mantenimiento, pero ahí culpan a los gestores de la app. A su vez, Manuel se ha puesto en contacto con estos últimos, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, pero estos le dicen que es responsabilidad del servicio de mantenimiento. «Es la típica pescadilla que se muerde la cola sin que nadie dé una solución».

De hecho, los días pasan y Manuel sigue teniendo problemas en este servicio municipal. «A veces puedo cogerla, a veces no. De cada diez intentos de coger bici, uno o dos se pueden coger. A pesar de todos los problemas, lo uso porque soy perseverante», incide.

Manuel se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento en varias ocasiones y el concejal, José Luis González, se ha dirigido a él para confirmarle que ha recibido una petición de reunión por su parte y que la tiene en cuenta. El edil explica que le ha atendido por teléfono y es consciente de las quejas, así como que trabajan para reducir las incidencias.

La idea de las bicis de alquiler le gusta. Por doce euros al año se puede tener un modo de transporte saludable y sin necesidad de tener un aparcamiento donde guardarla. «Lo que no me gusta es sentirme como una cobaya en el laboratorio. No me gusta que me digan que se va a solucionar, pero que todo quede en un limbo, no solucionen y no contesten. Te puedes tirar una semana mandando incidencias, pero nadie las soluciona».