Rondão Almeida, reelegido alcalde de Elvas a los 81 años y tras 24 en el cargo El Movimiento Cívico por Elvas ha logrado el 32,98% de los votos seguido con un 26% de los apoyos por la formación ultraderechista Chega

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 11:43

Rondão Almeida continúa con sus cifras de récord en la cercana localidad de Elvas. Este político portugués ha sido reelegido alcalde de este municipio a sus 81 años y tras 24 en el cargo.

Este domingo se han celebrado en Portugal sus elecciones autárquicas, es decir, las locales. El Movimiento Cívico por Elvas, partido de Almeida, ha logrado el 32,98% de los votos. Chega, la formación ultraderechistas, ha sido el segundo partido más votado con el 25,87% y el Partido de los Trabajadores (PT) en tercer lugar con el 23,71%.

Rondão Almeida fue presidente de la cámara municipal entre 1993 y 2013. Tras veinte años en el poder, no podía repetir en los comicios y dio paso a Nuno Mocinha. Rondão fue en su primera candidatura, pero las desavenencias comenzaron pronto y el veterano alcalde se dio de baja del PS. Concurrió de nuevo a los comicios en 2021 tras ser concejal en la oposición y venció con 'Movimiento Cívico', una plataforma ciudadana que ha crecido a nivel nacional. Ahora Almeida vuelve a ser reelegido.

Eso sí, Chega sí dominará la Asamblea Municipal de Elvas. En los municipios portugueses hay dos organismos distintos: la Cámara Municipal, con poder ejecutivo y similar a un ayuntamiento, y la asamblea con capacidad legislativa, de revisión y de aprobación del presupuesto. En esta entidad, 4l candidato del partido ultraderechista José Eduardo Gonçalves se ha impuesto con el 30,80% de los votos.

Resultados en otras localidades cercanas

En cuanto a otras localidades, en Campomayor ha arrasado el Partido Socialista con un 50,69% de los votos. Luís Rosinha, por tanto, ha sido reelegido alcalde con comodidad. Después del PS el segundo partido más votado fue el SI con el 33,44%, y el tercero, el PCP-PEV, con el 9,40%.

El candidato Luís Vitorino, del PPD/PSD/CDS-PP, ha sido reelegido alcalde de Marvão con el 52,35% de los votos. Será su cuarta legislatura. Tras él, el PS sumó el 39,13% de los votos y Chega solo el 3,41%.

En Évora la alcaldía cambiará de manos por la mínina. Carlos Zorrinho, candidato del Partido Socialista (PS), ha sido elegido con el 29,83% de los votos, por lo que será su primera legislatura tras apartar de este cargo al CDS-PP.

El candidato del Partido Socialista (PS), Miguel Rasquinho, ganó las elecciones en Monforte con el 35,84% de los votos. El PCP-PEV fue el segundo partido más votado con el 32,73% y el MCCM con el 19,64%.

En Borba Pedro Esteves, candidato del Partido Socialista (PS), ha sido elegido alcalde con el 42,30% de los votos.. En Arronches, João Crespo (PPD/PSD/CDS-PP) ha ganado con el 59,72 % de los votos y en Portalegre, Fermelinda Carvalho, de la coalición PSD-CDS, se ha asegurado una cómoda mayoría (63,03%).

En Vilaviciosa, Inacio Esperança, de la coalición PSD-CDS-MPT-PPM, ha arrasado con el 68,75% de los votos, lo que le aseguran una mayoría absoluta, de hecho, todos los escaños de la cámara.

Portugal gira a la derecha

A nivel nacional estas elecciones locales confirman el giro a la derecha en el país luso, aunque fue una noche decepcionante para Chega. Los ultraderechistas esperaban conquistar hasta 30 alcaldías, incluidas varias de la frontera, pero solo han ganado en tres municipios.

Sin embargo el Partido Socialista, que tradicionalmente ha dominado las elecciones sociales, retrocede. Ha logrado 127 cámaras municipales frente a las 149 de 2021.

El Partido Social Demócrata, de centro derecha, se ha impuesto en 136 de los 309 municipios de Portugal. Por tanto el país luso confirma su giro a la derecha, aunque no tan marcado como se esperaba. No se ha producido la diferencia marcada que ya hubo en las legislativas de 2024 y 2025.