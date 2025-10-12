Portugal vota a sus alcaldes este domingo con la ultraderecha de Chega en busca de tocar poder local El partido liderado por André Ventura ya arrasó en Elvas y Campomayor en las elecciones portuguesas celebradas hace cinco meses

Un miembro de la mesa electoral entrega una papeleta a un votante durante las elecciones locales en Lisboa, este domingo el 12 de octubre de 2025.

María Saavedra Badajoz Domingo, 12 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Portugal vota este domingo para elegir alcaldes en sus 308 municipios y con el interrogante de la ultraderecha, que busca alcanzar el poder local.

Las urnas abrieron a las 8.00 horas de este domingo en los colegios electorales y a mediodía ya habían votado algunos de los representantes de los principales partidos. Los primeros comentarios políticos de las elecciones autárquicas de 2025 coinciden en que la jornada electoral cuenta con «gran afluencia de votantes y con un descenso de abstención», como recoge el periódico portugués Publico.

En estas elecciones municipales se renovarán 308 alcaldías y 3.221 asambleas de freguesía, una división administrativa de menor entidad. En el distrito de Portalegre, están llamados a elegir a sus representantes 92.469 ciudadanos según los datos de la Comisión Nacional de Elecciones en Portugal.

Estos comicios locales marcan el inicio de un nuevo ciclo político local. Además de la renovación en más de 300 municipios, estas elecciones reemplazarán a decenas de alcaldes que han alcanzado el límite de su mandato, con 89 alcaldes salientes, y redefinirán el mapa municipal en todo el país.

El gran interrogante de esta votación es el comportamiento electoral de Chega, la formación de la ultraderecha lusa liderada por André Ventura, que busca reforzar su crecimiento en las municipales como ya se mostró en las legislativas de mayo, donde se estrenó como segunda fuerza política en el Parlamento.

Esta previsto que los colegios electorales cierren a las 19.00 horas en Portugal peninsular y en Madeira, mientras que lo harán una hora más tarde en el archipiélago atlántico de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

A partir de esa hora se desvelará si los portugueses han votado siguiendo la política local y los problemas específicos de cada municipio, o si las cuestiones nacionales han pesado más en este proceso electoral.

Chega arrasó en Portalegre en mayo

Cabe recordar que en las pasadas elecciones de mayo, Portalegre fue uno de los cuatros distritos portugueses en los que Chega fue el partido más votado. Un resultado electoral que fue especialmente llamativo en el distrito de Elvas, donde la agrupación ultra logró más del 43% de los votos. También en Campomayor se impuso Chega, aunque en este distrito obtuvo el 33,37% de las papeletas.

