Roberto Palomo: «87 años después, un cachito de hueso certificó que mi bisabuelo estaba en la fosa»

«Mi abuela Silvestra tenía solo tres años cuando perdió a su padre. A su madre la dejaron viuda y embarazada de la hermana pequeña, ... María. Este hecho cambió por completo el destino de mi familia».

Así empieza el fotoperiodista Roberto Palomo (Badajoz, 1990) la narración sobre 'Hijas del Olvido', el libro en el que descubre el camino que ha seguido su familia hasta encontrar los restos de su bisabuelo en una fosa común de Feria. Tras cuatro años de trabajo, este septiembre ha lanzado una campaña para captar fondos y poder editar el libro.

«Silvestre Indias Carvajal, mi bisabuelo, desapareció al comienzo de la guerra civil española en 1936. Nunca se supo qué pasó realmente ni a dónde fueron a parar los restos más allá de los rumores que corrían por el pueblo», cuenta. Las dudas y el empeño de las dos hijas de aquel hombre (su abuela Silvestra y su tía abuela María) le llevaron a investigar sobre este suceso.

«Ochenta y siete años después, un pequeño cachito de hueso certificó que estaba entre las dieciocho personas exhumadas en un pozo a treinta y un metros de profundidad a las afuera del pueblo, Feria».

Su abuela sí pudo estar presente el día en el que recuperaron los huesos, pero no lo hizo la hermana pequeña de esta, María, que «murió un mes antes de recibir aquel cachito de hueso. No pudo conocer a su padre ni vivo ni muerto».

Ampliar Su tía abuela María Sánchez, que facilitó su saliva para identificar a su padre y murió poco antes de que la familia recibiera los restos. Roberto Palomo

Para Roberto Palomo, «esta no es solo la historia de mi familia si no la historia de cientos de miles de familias que sufrieron la crueldad de una guerra entre hermanos, familiares, amigos, vecinos...».

Todo esto lo ha plasmado en el libro 'Hijas del Olvido', para el que busca financiación. Esta semana ha lanzado una campaña de recaudación a través del portal Verkami para lograr los 5.500 euros que necesita como mínimo hasta el 5 de octubre. La dirección es https://vkm.is/hijasdelolvido

Palomo tiene previsto agradecer las aportaciones con el envío del libro, impresiones de fotos, sorteo de maquetas manuales, realizar visitas guiadas por la exposición que inaugurará en octubre en la ciudad y participar del curso 'Cómo hacer mi propio fotolibro' que va a impartir él mismo. El libro tendrá también una versión en inglés.

'Hijas del Olvido' es el primer gran trabajo documental de Palomo, después de muchos años dedicado al fotoperiodismo. Vive a caballo entre Badajoz y Barcelona, y colabora con medios como El País.

Ampliar Roberto Palomo, con su libro. Katherine Wemke

La tarea de editar el libro no ha sido fácil. Sobre todo, por que ha relatado una historia sucedida hace mucho tiempo y con muy pocos supervivientes vivos. «Para armar las piezas de este puzle» ha tenido que indagar en archivos militares, plenos del Ayuntamiento de Feria de los años veinte, consultar el registro civil de varias poblaciones, preguntar por el pueblo, buscar imágenes históricas, tomar sus propias fotografías y «conversar horas y horas con mis abuelas para entender y plasmar visualmente como este suceso marcó sus vidas». A los dos hermanos y a su abuela los sacaron del colegio y los pusieron a trabajar poco después.

Su bisabuelo nació en 1986, fue destinado a la guerra de Marruecos en 1910 y empezó a trabajar como alguacil en el Ayuntamiento de Feria ocho años después.

Continuaba en el Consistorio cuando estalló la guerra en 1936, mientras que su mujer se dedicaba a la casa y cuidaba de los cuatro hijos que tuvieron. Fueron a buscarlo a su casa pocos meses después del levantamiento militar, pero no lo encontraron. «Lo cogieron pahí, pa la parra o Las Moreras, lo mataron y lo tiraron al pozo... Mi madre decía que se lo contaron a ella», le confiaron sus abuelas. Las dos insistían en que su madre (la bisabuela de Roberto) nunca tuvo la certeza de qué había sucedido con su esposo y, tras el asesinato, pasó mucho. «La quedaron con una mano delante y una mano detrás».

En cierta manera, este libro cierra el círculo. «Mi tía abuela María Indias Sánchez entregó su saliva para realizar el análisis genético que certificó la identidad de su padre. Falleció un mes antes de recibir los restos de su padre. No pudo abrazarlo ni vivo ni muerto. Silvestra en cambió recibió los restos de su padre en 2023 y falleció este verano. Hoy descansan los tres juntos en el cementerio de Badajoz».

Ampliar Silvestra India Sánchez, abuela de Roberto Palomo e hija de Silvestre Indias Carvajal. Roberto Palomo

Además de haber contado con el trabajo de otros profesionales, como la historiadora Candela Chaves y el editor gráfico Alex Llovet, el libro también recoge fotografías históricas de la Guerra Civil del fotoperiodista Antonio Pesini del Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (CDIEX)-Fundación CB.

En el libro falta la foto del protagonista, su bisabuelo. No se hizo ninguna antes de que se lo llevaran, pero sí cuenta con documentación que acreditan su existencia.

Este trabajo conllevará una exposición en la ciudad, como ya hizo con 'Tarjeta Roja' en 2023, cuando mostró la vida de 36 inmigrantes en Badajoz durante un año. En 2021 editó 'Relato de una Pandemia', un fotolibro en el que documenta las consecuencias sociales y económicas de la covid-19 en Badajoz y que acompañó con una muestra itinerante.