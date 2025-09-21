HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Silvestra Indias Sánchez recoge los restos de su padre en un acto en la Casa de la Cultura de Feria en 2023. Roberto Palomo
Memoria Histórica en Extremadura

Roberto Palomo: «87 años después, un cachito de hueso certificó que mi bisabuelo estaba en la fosa»

El fotoperiodista pacense busca fondos para editar 'Hijas del Olvido', que narra la lucha de su abuela y tía abuela hasta encontrar a su padre

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:26

«Mi abuela Silvestra tenía solo tres años cuando perdió a su padre. A su madre la dejaron viuda y embarazada de la hermana pequeña, ... María. Este hecho cambió por completo el destino de mi familia».

