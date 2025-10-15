HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Exterior del bar Rick's Café, ubicado en la urbanización de Las Vaguadas de Badajoz. Ángel Márquez

Sucesos

Roban el dinero de varias máquinas de un bar de Las Vaguadas de Badajoz tras arrancar las rejas de la ventana

El suceso se produjo el pasado viernes de madrugada en el bar Rick's Café y se llevaron también el dinero de cambio de la caja

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:25

El bar Rick's Café ubicado en el barrio de Las Vaguadas de Badajoz sufrió la pasada semana un robo cuando varios ladrones asaltaron el local y se llevaron el dinero de la caja de cambio y varias máquinas.

Según ha explicado a HOY la dueña del establecimiento, Mari Paz, el suceso tuvo lugar el pasado viernes 10 de octubre de madrugada cuando varios encapuchados entraron al bar tras cortar y arrancar las rejas de las ventanas.

Una vez dentro, los autores de los hechos abrieron las tres máquinas recreativas para sustraer el dinero del interior. También reventaron la máquina del tabaco, llevándose el dinero que contenía y las propias cajetillas de tabaco. «No dejaron nada, desvalijaron todas», dice. Además, también forzaron la caja donde los responsables del establecimiento guardan el cambio en efectivo y se llevaron unos 500 euros. «Han destozado todas las máquinas, las abrieron como si fueran latas de sardinas», agrega.

Tras dar el golpe, los cacos salieron del inmueble y huyeron.

El robo fue denunciado ante la Policía Nacional, que investiga los hechos.

Otro robo en El Rincón de Paula

Este suceso ocurrió pocos días antes de que se produjera el robo en el restaurante El Rincón de Paula. Dos individuos asaltaron en la madrugada de este martes este local especializado en desayunos, comidas y cenas ubicado en la avenida Diario HOY, (N-V), a la salida de la ciudad. Se trata del establecimiento que está situado junto a la estación de servicio Repsol colindante al Instituto de Educación Secundaria Reino Aftasí.

En este cas, el golpe tuvo lugar alrededor de las 2.50 horas, cuando dos ladrones con el rostro tapado accedieron al negocio reventando la puerta principal de cristal. Los autores de los hechos abrieron también varias máquinas recreativas y se llevaron también el dinero recaudado de la venta de Lotería, así como la cantidad que tenían en efectivo. En total, han sustraído 10.000 euros tras causar graves destrozos en el establecimiento.

