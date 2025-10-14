Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha

Tania Agúndez Badajoz Martes, 14 de octubre 2025, 17:41 Comenta Compartir

Dos ladrones han vuelto a actuar de madrugada en Badajoz. Dos individuos han asaltado en la madrugada de este martes el restaurante El Rincón de Paula, un local especializado en desayunos, comidas y cenas ubicado en la avenida Diario HOY, (N-V), a la salida de la ciudad. Se trata del establecimiento que está situado junto a la estación de servicio Repsol colindante al Instituto de Educación Secundaria Reino Aftasí.

El golpe tuvo lugar alrededor de las 2.50 horas, cuando dos hombres con el rostro tapado accedieron al negocio reventando la puerta principal de cristal. Los autores de los hechos abrieron varias máquinas recreativas y se llevaron también el dinero recaudado de la venta de Lotería, así como la cantidad que tenían en efectivo. En total, han sustraído 10.000 euros tras causar graves destrozos en el establecimiento.

Según ha podido comprobar el propio responsable del restaurante tras visualizar las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento, los dos individuos que participaron en el robo utilizaron un hacha de grandes dimensiones para fracturar la puerta y romper a porrazos las tres máquinas recreativas que había en el local. De ellas se llevaron 4.400 euros en efectivo.

Además, también se llevaron 4.000 euros del dinero recaudado por la venta de la Lotería, así como otros 500 euros en efectivo que tenían de cambio en la caja. En total, dos minutos y diez segundos han necesitado para efectuar el asalto.

El dueño del establecimiento cree que los autores del robo podrían haber visitado el bar en otras ocasiones como clientes, para realizar vigilancias y estudiar los espacios en los que guardaban la recaudación. «Es gente que conocía el restaurante. Ya habían estado aquí, seguro. Han tenido que pasar previamente por aquí para observar cómo trabajamos, porque han ido directamente a los lugares concretos donde había dinero. De hecho, el efectivo de la Lotería lo teníamos apartado y guardado en un espacio más discreto y, aún así, han ido sin dudarlo a por él. Han estado vigilando nuestros movimientos», ha explicado el dueño, Óscar Tejeda Barquero.

En las grabaciones, advierte Tejeda, han quedado constancia de los movimientos que realizaron por el interior del local los dos ladrones. «Son dos hombres que vestían con ropa deportiva e iban tapados para no ser reconocidos. Se desplazaban con tranquilidad de un lado para otro», manifiesta. Ambos se cubrían el rostro con pasamontañas y llevaban guantes, así como mochila. «Sólo se les ve los ojos», agrega.

El restaurante abrió sus puertas el lunes festivo 12 de octubre en su horario habitual, de 6 a 23 horas. Este martes, a pesar de lo sucedido, el negocio de restauración también ha funcionado con normalidad. «Vine en cuanto me llamaron para avisarme de lo que había sucedido. A primera hora hemos limpiado los cristales y los restos de las máquinas destrozadas que había por el suelo y hemos podido servir a nuestros clientes como siempre», manifiesta Tejeda.

La policía ya investiga lo ocurrido y ha tomado muestras para llegar hasta los ladrones.

En el último año se han producido asaltos parecidos en otros negocios de Badajoz. A finales de noviembre de 2024, dos ladrones asaltaron también el restaurante Ka'Maty ubicado en la calle Miguel Pérez Carrascosa, frente al Hospital Clideba. Meses antes, en septiembre del año pasado, se registraron diferentes robos en distintas farmacias de la ciudad.