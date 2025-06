El Inmuba recibe 2.100 solicitudes en tres días para las 82 nuevas viviendas protegidas de Badajoz

Hay mucho interés por comprar una de las nuevas 82 viviendas protegidas que va a construir el Ayuntamiento de Badajoz. El pasado ... lunes se abrió el plazo y en los tres primeros días 2.100 pacenses han confirmado que quieren optar al sorteo que repartirá estos pisos. 52 se construirán en el Cuartón Cortijo y otros 30 en la avenida Hermanos Vidarte de San Roque.

En 2024 el Consistorio explicó que ha reactivado la construcción de vivienda protegida para atender la demanda que hay en la ciudad y aprovechando la bajada de los tipos de interés. Ya hay 42 pisos en construcción que se han adjudicado a través de sorteo, ocho de ellos en la calle Toledo y otros 34 en Hermanos Vidarte, ambos edificios en San Roque. A esas viviendas aspiraron en total 1.450 personas.

Ahora hay una nueva oferta, las 82 viviendas protegidas, medio centenar en Cuartón Cortijo y una segunda fase de las de Hermanos Vidarte que estarán en un edificio cercano. El interés, en solo unos días, es aún mayor.

Para apuntarse hay que registrase en la web de la Inmobiliaria Municipal y luego hacer una solicitud para entrar en el sorteo

En total, desde el lunes 3.600 pacenses se han inscrito en la página web del Inmuba (Inmobiliaria Municipal de Badajoz). De ellos 2.100 han pulsado la opción de entrar en el sorteo de las nuevas promociones. Los responsables de esta entidad creen que de entre el resto de inscritos puede haber personas que tengan interés pero no han pulsado la opción del sorteo por error. Por ello van a escribir a todos los inscritos para invitarles a completar el proceso si están interesados.

Además en el mes de septiembre se publicarán las listas provisionales de solicitantes y los interesados podrán comprobar que está su nombre. En caso contrario tendrán 15 días para subsanar el fallo.

Aunque los primeros días son los que más volumen de solicitudes tienen, los responsables del Inmuba creen que habrá aún más, el plazo estará abierto hasta el próximo 11 de julio.

El volumen de visitas a la web de la Inmobiliaria Municipal ha sido tan alto esta semana que esta entidad dependiente del Ayuntamiento ha tenido que contratar más capacidad de Internet para poder recibir las peticiones sin incidencias técnicas.

Cómo me apunto

El primer paso para apuntarse a estas nuevas promociones es entrar en la página web del Inmuba. Una vez allí hay que pulsar la sección que indica 'Nuevas promociones, 82 VPO en Cuartón Cortijo y II fase de Sa0n Roque'.

Una vez en esta sección el Inmuba pide a los interesados que se creen una cuenta en su web, como en cualquier página. Para crearla hay que incluir el DNI, el email y proponer una contraseña.

El siguiente paso es indicar si se trata de un nuevo demandante o ya tiene ficha en el Inmuba. Hay muchos pacenses que se han inscrito para anteriores promociones pero no han sido beneficiarios. Los veteranos pueden buscar su ficha, actualizar sus datos y confirmarlos. Los nuevos deben completar todos los campos con sus datos personales.

Y finalmente, y esto es muy importante, no vale solo con estar inscrito como demandante. Hay que pulsar el botón en 'Entrar en sorteo'. Una vez hecho le darán un número, será con el que vaya a la rifa.

El sorteo se celebrará en los próximos meses. Será con una aplicación informática supervisada por un notario. Saldrá un número y los inscritos a partir de él serán los beneficiarios. Uno a uno, por orden, irán al Inmuba y podrán escoger una de las 82 viviendas. Los responsables de la inmobiliaria advierten que la lista suele correr porque, una vez adjudicados, algunos aspirantes no cumplen los requisitos o, cuando les toca elegir, no está la promoción que quieren (van juntas San Roque y Cuartón Cortijo) o no quedan pisos con las características que buscan.

El orden que establece el sorteo no se modifica. Es decir, durante la inscripción se pregunta a los solicitantes cuántos dormitorios quieren, pero es una consulta a nivel estadístico. No eligen aún, solo podrán hacerlo cuando vayan al Inmuba si están entre los beneficiarios.

De todas formas, esta no será la única oportunidad de los interesados. El Inmuba ya está gestionando, y hay información en su web, otra promoción más de VPO con 65 pisos en San Roque y Suerte de Saavedra.