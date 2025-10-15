Este es el recorrido del Cross Solidario de la Guardia Civil del domingo en Badajoz Tanto las carreras absoluta e infantiles, como la caminata, partirán desde la Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón

La Policía Local ha detallado este miércoles los recorridos que tendrá este domingo 19 de octubre el VIII Cross Solidario de la Virgen del Pilar. El cuerpo ha publicado un plano para aclarar a los participantes los itinerarios de las pruebas para adultos y niños organizadas por la Guardia Civil. Las carreras y la caminata comenzará a las once de la mañana en las calles de la capital pacense.

La la carrera absoluta partirá de la avenida de Colón, sede de la Comandancia de la Guardia Civil, para después continuar por la avenida Ramón y Cajal, plaza Reyes Católicos -junto a Puerta de Palmas-, para continuar por la calle Santa Lucía, adentrarse en el Casco Antiguo por Santa Ana, Duque San Germán, plaza de la Soledad, Arias Montano, SanJuan, Moreno Zancudo, Plaza Alta, Castillo, Campillo, plaza 18 de diciembre, ronda de circunvalación Reina Sofía, puente de la Autonomía, Camino Viejo de San Vicente, entrada desde ahí al parque del río en la margen derecha (sentido Puente Real- hasta media vuelta determinada por la organización), subida por el Hornabeque, los corredores cruzarán el Puente de Palmas, el monumento, la callePrim, Santo Domingo y final con meta la en Comandancia.

Caminata solidaria

El itinerario de la caminata solidaria que incluye esta jornada benéfica será el siguiente: partirá desde la avenida de Colón, los caminantes continuarán por Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, Puente de Palmas, Hornabeque, parque del Río, Hornabeque, y vuelta atraás, para recorrer la calle Prim, Santo Domingo y llegar al final del trayecto, en el punto de partida.

Carreras infantiles

Las carreras infantiles y alevín tendrán otros recorridos. La 'Polilla infantil' partirá también de frente a Comandancia, para seguir por Ramón y Cajal, Puertade Palmas, Prim, calle Santo Domingo y meta en el mismo punto de partida, la avenida de Colón.

Por último, los niños participantes en la carrera de 'Polilla benjamín y pre benjamín' saldrán de la avenida de Colón, avanzarán por Juan Antonio Cansino Rioboo, y continuarán por el parque de Castelar, para concluir, igualmente, en la Comandancia.

Cabe recordar que los beneficios obtenidos van a parar a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz, con una carrera absoluta de 8,7 kilómetros, una marcha o caminata solidaria de 2,5 kilómetros y pruebas infantiles.