HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasada edición del Cross Solidario de la Guardia Civil. HOY

Este es el recorrido del Cross Solidario de la Guardia Civil del domingo en Badajoz

Tanto las carreras absoluta e infantiles, como la caminata, partirán desde la Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón

A. Murillo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:38

Comenta

La Policía Local ha detallado este miércoles los recorridos que tendrá este domingo 19 de octubre el VIII Cross Solidario de la Virgen del Pilar. El cuerpo ha publicado un plano para aclarar a los participantes los itinerarios de las pruebas para adultos y niños organizadas por la Guardia Civil. Las carreras y la caminata comenzará a las once de la mañana en las calles de la capital pacense. 

La la carrera absoluta partirá de la avenida de Colón, sede de la Comandancia de la Guardia Civil, para después continuar por la avenida Ramón y Cajal, plaza Reyes Católicos -junto a Puerta de Palmas-, para continuar por la calle Santa Lucía, adentrarse en el Casco Antiguo por Santa Ana,  Duque San Germán, plaza de la Soledad, Arias Montano, SanJuan, Moreno Zancudo, Plaza Alta, Castillo, Campillo, plaza 18 de diciembre, ronda de circunvalación Reina Sofía, puente de la Autonomía, Camino Viejo de San Vicente, entrada desde ahí al parque del río en la margen derecha (sentido Puente Real- hasta media vuelta determinada por la organización), subida por el Hornabeque, los corredores cruzarán el Puente de Palmas, el monumento, la callePrim,  Santo Domingo y final con meta la en Comandancia.

Caminata solidaria

 El itinerario de la caminata solidaria que incluye esta jornada benéfica será el siguiente: partirá desde la avenida de Colón, los caminantes continuarán por Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, Puente de Palmas, Hornabeque, parque del Río, Hornabeque, y vuelta atraás, para recorrer la calle Prim, Santo Domingo y llegar al final del trayecto, en el punto de partida.

Carreras infantiles

Las carreras infantiles y alevín tendrán otros recorridos. La 'Polilla infantil' partirá también de frente a Comandancia, para seguir por Ramón y Cajal, Puertade Palmas, Prim, calle Santo Domingo y meta en el mismo punto de partida, la avenida de Colón. 

Por último, los niños participantes en la carrera de 'Polilla benjamín y pre benjamín' saldrán de la avenida de Colón, avanzarán por Juan Antonio Cansino Rioboo, y continuarán por el parque de Castelar, para concluir, igualmente, en la Comandancia. 

Cabe recordar que los beneficios obtenidos van a parar a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz, con una carrera absoluta de 8,7 kilómetros, una marcha o caminata solidaria de 2,5 kilómetros y pruebas infantiles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  9. 9 Las pacientes con cáncer de mama metastásico piden salir «del sótano infame» del Universitario de Badajoz
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Este es el recorrido del Cross Solidario de la Guardia Civil del domingo en Badajoz

Este es el recorrido del Cross Solidario de la Guardia Civil del domingo en Badajoz