El VIII Cross Solidario del Pilar recaudará fondos el 19 de octubre en Badajoz para Plena Inclusión

La Guardia Civil celebrará el próximo 19 de octubre en la capital pacense el VIII Cross Solidario del Pilar a beneficio de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz, con una carrera absoluta de 8,7 kilómetros, una marcha o caminata solidaria de 2,5 kilómetros y pruebas infantiles.

Enmarcado en los actos programados con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, además de la recaudación de fondos a favor de esta asociación, también se pretende dar visibilidad a los objetivos y misiones marcados en su labor por este colectivo que trabaja por mejorar la calidad de vida y la integración de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

Con carácter general, y dada la aceptación observada en ediciones anteriores, se fija el límite de las inscripciones en 3.000 personas y actualmente ascienden a 1.700 de cara a este cross cuyas diferentes pruebas discurrirán por las calles de la capital pacense a partir de las 11,00 horas.

Recorrido

En concreto, la carrera absoluta presenta un recorrido de 8,7 kilómetros y discurrirá por el Casco Antiguo y el parque del Guadiana, mientras que las infantiles presentan varias categorías y recorridos de 1,1 kilómetros a 320 metros. La marcha solidaria es apta para todas las edades con un recorrido de 2,5 kilómetros y el evento concluirá con la entrega de premios a partir de las 13,30 horas en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Badajoz.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo online hasta el 10 de octubre o hasta el límite de 3.000 a través de la web de ChipSerena, para lo que se ha establecido una cuota de 9 euros para todas las modalidades y categorías, entre las que se incluyen un dorsal cero. Los inscritos podrán recoger sus dorsales y la camiseta conmemorativa del evento los días 15, 16 y 17 de octubre en horario de mañana y tarde en el Edificio Siglo XXI de Ibercaja en Badajoz.

Deportes, solidaridad e inclusión

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Manuel Delgado; y el presidente de Aprosuba 3, Alejandro Mugiro, han presentado este cross solidario en un acto en el que también han tomado la palabra el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, y el director del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija.

El presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, y el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, han intervenido también en esta presentación, en la que José Manuel Santiago Marín ha recordado que este cross nació en 2016 y que, desde entonces, se han celebrado siete ediciones y se consolida como una cita deportiva y social de referencia de nuestra ciudad.

Así y ante esta iniciativa que une deporte y solidaridad, ha señalado que refleja el «firme» compromiso de la Guardia Civil con la inclusión y la visibilidad en el marco de lo que denominan responsabilidad social corporativa, y ha invitado a participar en la nueva edición de esta prueba que, este año, se presenta bajo el lema 'Corre con el corazón, avanza por la inclusión', que simboliza su «esencia», como es correr con «generosidad» y «empatía» y avanzar juntos hacia una sociedad «más justa e inclusiva».

A continuación, Manuel Delgado ha ofrecido los detalles de este cross, cuya primera edición contó con la participación o inscripción de unas 600 o 700 personas y que en 2024 alcanzó las 3.000 inscripciones, de las que unas 1.200 personas tomaron la salida de la carrera absoluta, tras lo que ha indicado que en el caso de la caminata solidaria está abierta a todos e incluye la modalidad de inscripción mediante camiseta solidaria de cara a quienes no van a acudir o no son de Badajoz.

Respecto a la entrega de trofeos, ha señalado que contempla 48 para categorías individuales y seis a equipos, además de varios premios especiales entre los que ha destacado uno para personas con grado de discapacidad reconocida, en aras de fomentar su participación y reconocerla premiándolo, con lo que también se distingue el espíritu de superación y el ejemplo que dan con su implicación.

Por su parte, Alejandro Mugiro ha agradecido que hayan contado con ellos como beneficiarios de esta carrera por el impulso y visibilidad que supone, así como a las distintas instituciones implicadas, ante lo que ha dado las gracias igualmente por el apoyo recibido en estos años desde su creación a cargo de una serie de familias en 1969 en Badajoz.

«Si corremos con el corazón, con el corazón queremos agradeceros vuestro apoyo», ha apuntado, para subrayar la importancia de este Cross Solidario de la Guardia Civil y reconocer a los equipos de Aprosuba 3 y al de la Comandancia que están ultimando los preparativos para que se desarrolle de una forma «impecable».

Apoyo institucional

A su vez, Manuel Candalija ha destacado que se trata de una carrera consolidada y solidaria y que, en este caso, la diputación pacense acompaña a sus protagonistas, la Guardia Civil y Aprosuba 3, cuyos respectivos trabajos ha puesto en valor junto con la inclusión y solidaridad mostradas por la Benemérita.

También Juan Parejo ha coincidido en esto último a la par que ha resaltado que es una de las pruebas que los corredores pacenses marcan en el calendario junto con la de la Policía Nacional y ha mostrado el respaldo municipal a esta cita deportiva solidaria que se suma a otras pruebas que se desarrollan en Badajoz.

Finalmente, José Luis Quintana ha puesto el acento en que la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos y que contribuye «en gran parte» con su labor a que Extremadura sea la región con el menor número de delitos del país, además de contar con una responsabilidad social que se ve reflejada en que, aprovechando los actos de la patrona, organiza este cross solidario en Badajoz, en el que se vuelcan las administraciones y distintas instituciones, en esta ocasión a favor de Aprosuba 3, cuya labor ha puesto de relieve.