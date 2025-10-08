Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz

La presidenta, Raquel del Puerto, empieza a hacer cambios cuatro meses después de haberle cogido el relevo a Miguel Ángel Gallardo en la Diputación de ... Badajoz. El secretario general de los socialistas extremeños renunció a la Diputación para centrarse en la Asamblea de Extremadura en junio.

Raquel del Puerto se convirtió en sucesora el 7 de junio y ayer, 8 de octubre, comenzó a comunicar cambios entre los directores de área. Comunicó el cese a quien ha sido mano derecha de Gallardo durante los últimos ocho años, Julián Expósito como director del área de Presidencia y, por tanto, coordinador del resto de responsables de área. Trabajadores de la institución no ocultan su sorpresa, dado que se le atribuye también la creación de un área específica de fondos europeos con la que ha logrado mucho dinero. Solo en 2024, la institución captó 100 millones de euros. Incluso en alguna ocasión algunos diputados se han quejado de que tuviera más capacidad de mando y decisión que ellos.

Por su responsabilidad fue llamado a testificar en la investigación judicial por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Pero no es uno de los once imputados.

Expósito es, como el resto de directores, funcionario del grupo A1 de la Diputación o de otra institución y ocupa este puesto de libre designación. Por tanto, depende de la confianza de la presidenta.

Expósito tenía también delegada las competencias de la gerencia de Promedio desde que Olga García saliera de la institución para presidir Enresa en diciembre pasado. Es decir, que este puesto también queda vacante.

La presidenta ha convocado a los diputados a una reunión este viernes para comunicar los cambios que inició este miércoles

Se baraja que el nuevo director de Presidencia y, por tanto, mano derecha de Raquel del Puerto sea José Carlos Cobos, actual director del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio. En este caso, tendrá que nombrar a otra persona para esta última delegación.

Este es el único cambio que la presidenta comunicó ayer vía whatsapp a los diputados de su gobierno, a quienes envió un mensaje en el que les citaba a una reunión el viernes para explicarles otros que puedan producirse en los próximos días. Es muy probable que algunos directores cambien de área, pero siga contando con ellos.

De todas formas, aunque la presidenta solo comunicara a los diputados el cese de Expósito, hay dos mujeres más que dejarán las direcciones de área en los próximos días. Son Ana María Frade, gerente del OAR, y Cristina Correa, directora del área de Recursos Humanos.

Aunque se trata de funcionarios y no de políticos, son estos los que llevan el mayor peso de cada delegación, dado que los diputados son alcaldes o concejales en sus municipios y en muchos casos no están en el día a día de la institución. Al ser, además, funcionarios del grupo A1 y en varios casos habilitados nacionales son los encargados de dar forma a las políticas que marcan los presidentes.

En la Diputación, por un lado, hay quien encuadra los cambios en que la presidenta quiere hacer su equipo y que hasta ahora no ha podido. Porque su nombramiento fue en junio, se metió el verano y es ahora cuando coge carrerilla.

Otras fuentes, en cambio, no ocultan el malestar que ha cundido en las delegaciones por la incertidumbre de no saber hasta dónde llegarán las salidas.

Primeros Movimientos

Este verano comenzó la renovación de una serie de responsables áreas que estaban ocupados en comisión de servicio. Algunas se han cubierto y otras no han terminado. Entre ellas, la de Cultura.

Al actual director, Manuel Candalija, le salieron dos competidores. Uno de ellos presentó alegaciones porque entendía que no se habían cumplido los requisitos en el proceso de selección. El viernes pasado se repitieron las entrevistas, que son el último paso para cubrir el puesto. Una fue la del propio Candalija y otra la del aspirante que recurrió. Hay un tercero que se reafirmó en la entrevista que hizo en verano y que, por tanto, no la ha repetido.