Quejas al López de Ayala de Badajoz por las plazas para personas en silla de ruedas Apamex considera que el teatro no cumple el número de espacios para personas con movilidad reducida que marca el Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad

La entidad Apamex asegura estar recibiendo numerosas quejas de personas con movilidad reducida, principalmente usuarios de silla de ruedas, ante la falta de accesibilidad del Teatro López de Ayala de Badajoz. Según la asociación, actualmente el coliseo pacense solo ofrece dos plazas reservadas para disfrutar de los espectáculos, como las obras del Festival Internacional de Teatro que comienza este sábado.

Sostiene Apamex que la normativa en materia de accesibilidad establece un mínimo de ocho plazas. Ante estas quejas, el colectivo ha realizado una visita al teatro de la plaza de Minayo y ha mantenido una reunión con su directora, Paloma Morcillo. Allí han verificado «que existe un escaso número de plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, estando únicamente dos plazas que se encuentran ubicadas en la última fila de asientos».

La normativa que cita Apamex señala que se debe dejar una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada cien plazas o fracción. El Teatro López de Ayala de Badajoz cuenta con un total de 752 asientos, repartidos entre el patrio de butacas, el anfiteatro y los doce palcos. De manera que, «aplicando la dotación requerida por el Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad», es obligatorio disponer de ocho plazas destinadas a los usuarios de silla de ruedas.

Itinerario accesible

Por otro lado, se habla de la ubicación de estos sitios para el público. Para la elección del emplazamiento de estas plazas, apunta Apamex que juega un papel fundamental «la necesidad de que estén comunicadas mediante un itinerario accesible con las entradas y salidas al recinto, así como las dimensiones mínimas» para acceder.

Eliminar la última fila

De este modo, entienden que si se elimina la última fila de asientos fijos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, podría ser un lugar adecuado para incorporar ahí parte de la dotación de plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas y sus correspondientes asientos anejos, destinados a los acompañantes.

En caso de que no fuera suficiente el espacio existente eliminado los asientos fijos de las últimas filas para incorporar las ocho plazas reservadas, «debido principalmente a que en el lado izquierdo se ha ubicado de forma permanente la mesa de sonido, se debe buscar otro lugar que cumpla con requisitos, y que además se sitúen en una zona horizontal».

Propuesta de ubicación

En resumen, desde Apamex se propone que en el lado derecho trasero se quiten los asientos fijos y se ubiquen cuatro plazas, y las otras cuatro necesarias se sitúen en los palcos del anfiteatro a razón de dos en cada uno de ellos. En particular, en los situados más próximos a los accesos y a los que es posible llegar mediante un itinerario accesible, como son el palco 5 de un ala y el palco 6 del otro ala.

Destaca Apamex que existen otros espacios escénicos que incluso cuentan con especial protección por estar consideradas bienes de interés cultural que tienen plazas reservadas en los palcos. Citan como ejemplo el Teatro Español en Madrid, con plazas ubicadas en los palcos 7 y 8.

Desde Apamex recuerdan que en su día, cuando el teatro fue sometido a una importante reforma, denunciaron que no se aprovechaba para eliminar en la entrada principal el peldaño exterior. No se hizo a «pesar de que presentamos una propuesta de su simple y sencilla ejecución».

Una vez resuelto este aspecto y ya bajo la dirección de Miguel Murillo, asegura el colectivo que presentó diversas propuestas que se ejecutaron todas como la reforma del acceso principal una vez dentro del teatro y previo al patio de butacas, la instalación de un elevador o instalación de bucle magnético.

Evacuación y seguridad

El encontrarnos con la situación actual, de claro incumplimiento de accesibilidad esta motivado por la ubicación de la mesa de sonido en la parte trasera izquierda del patio de butacas ocupando el espacio reservado, «así como el lógico requerimiento de bomberos que de forma más reciente ha establecido que las dos plazas que se han venido habilitando frente al escenario no pueden estar allí ubicadas por cuestiones de evacuación y seguridad».

Escaleras del 'cafetín'

La otra asignatura pendiente que cita Apamex está centrada en el acceso a la zona que se viene utilizando para ruedas de prensa y presentaciones en el «cafetín», y que cuenta con escalones a ambos lados. Esta problemática ya fue estudiada por Apamex y desde hace algunos meses la directora Paloma Morcillo cuenta con una propuesta formal que se concreta en instalar una plataforma vertical.